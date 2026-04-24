Kosiniak-Kamysz wymyślił teorię. Chodzi o Cenckiewicza. "Całe to zamieszanie wokół BBN było po to, żeby wypromować książkę"

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz / autor: PAP/Art Service
Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz / autor: PAP/Art Service

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podzielił się teorią na temat rezygnacji szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. Jest ona nieco inna niż ta przedstawiona przez premiera Donalda Tuska, ale podobnie absurdalna. „Wydaje się, że ta cała akcja była obliczona na promocję tej książki, którą dzisiaj pan Cenckiewicz publikuje i całe to zamieszanie wokół BBN było po to, żeby wypromować książkę, a nie po to żeby dbać o bezpieczeństwo”.

Kosiniak-Kamysz był pytany przez dziennikarzy o sprawę rezygnacji Cenckiewicza podczas piątkowego briefingu w Krakowie.

Wydaje się, że ta cała akcja była obliczona na promocję tej książki, którą dzisiaj pan Cenckiewicz publikuje i całe to zamieszanie wokół BBN było po to, żeby wypromować książkę, a nie po to żeby dbać o bezpieczeństwo

— ocenił.

Będziemy robić wszystko, żeby polityka nie przeszkodziła”

Szef MON zapewnił, że zawsze był otwarty na współpracę z Pałacem Prezydenckim w kwestiach bezpieczeństwa państwa.

Ten wspólny mianownik - bezpieczeństwo, jest dla mnie podstawowy (…). Będziemy robić wszystko, żeby polityka nie przeszkodziła i nie stała na drodze budowie wspólnego bezpieczeństw

— zadeklarował.

Kosiniak-Kamysz odniósł się także do zapowiedzi ws. aneksu do raportu z likwidacji WSI. Jak przypomniał, zarówno prezydent Lech Kaczyński, jak i prezydent Andrzej Duda nie zdecydowali się na jego odtajnienie.

To jest kwestia już pana prezydenta. Nie wiem, czy ktoś poza historykami będzie żył tą sprawą, ale mam nadzieję, że żadne decyzje nie spowodują, że bezpieczeństwo Polski będzie narażone na szwank

— zaznaczył szef MON.

Zapewne to ze względu na tę ogromną dbałość o bezpieczeństwo Polski Kosiniak-Kamysz wspólnie z Tuskiem wywierał presję na prezydenta ws. unijnego kredytu SAFE.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

