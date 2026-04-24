„Dostałem zapewnienie ze strony szefowej KE (Ursuli von der Leyen) i jej teamu, że zrobią wszystko, żeby polski pomysł na to, w jaki sposób wziąć pożyczkę został uwzględniony. Żeby pożyczka nie wpływała na deficyt finansów publicznych w Polsce. Mam nadzieję, że to zostanie zaakceptowane. Jestem prawie pewien” - powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej przed odlotem z Cypru do Polski.
Donald Tusk w drodze powrotnej z Cypru udzielił mediom wypowiedzi. Pierwsze o czym szef Koalicji 13 Grudnia powiedział, była kwestia SAFE.
W kuluarach rozmawialiśmy o tym, jak finalizować rozmowy o SAFE. Wiadomo, że tam są dość skomplikowane procedury. Dostałem zapewnienie ze strony szefowej KE (Ursuli von der Leyen) i jej teamu, że zrobią wszystko, żeby polski pomysł na to, w jaki sposób wziąć pożyczkę został uwzględniony. Żeby pożyczka nie wpływała na deficyt finansów publicznych w Polsce. Mam nadzieję, że to zostanie zaakceptowane. Jestem prawie pewien
— poinformował.
KPO
Tusk odniósł się również do kwestii środków z KPO.
Rozmawialiśmy także finałowych rozmowach dotyczących niektórych elementów KPO. Nie chcemy zmarnować żadnych pieniędzy, przede wszystkim tych, które są grantem
— dodał.
Zondacrypto
Szef Koalicji 13 Grudnia poruszył sprawę Zondacrypto. Nie omieszkał przy tym zaatakować prawej strony sceny politycznej.
Nie przesadzałem wtedy, kiedy ich uprzedzałem, że kwestia kryptowalut ze względu na brak regulacji i przede wszystkim na bardzo bliskie więzi między światem polityki pisowskiej, prezydentami Andrzejem Dudą i Karolem Nawrockim a giełdą. Od początku było dla mnie jasne, że polityczna więź, obecność polityków PiS, prezydenta i kandydata na prezydenta, na imprezach finansowanych przez Zondacrypto, ten typ reklamy, to wszystko pokazywało, że coś może za chwilę się z tym zdarzyć. Uprzedzałem też prezydenta o tym
— powiedział.
Mercosur ma być zaskarżone do TSUE
Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował dziś, że rząd Koalicji 13 Grudnia zamierza zaskarżyć do TSUE umowę UE-Mercosur.
Rozmawiałem z KE i uświadomiłem im, że W Polsce nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o krytyczną ocenę niektórych aspektów umowy Mercosur. Od początku wiedzieliśmy, że niektórzy na tym mogą skorzystać, niektórzy mogą stracić. Pozycja rolnictwa w polskiej gospodarce jest istotna, więc rozmawiałem i uprzedziłem KE, że będziemy szli do Trybunału z Mercosur jako rząd. Żeby nie traktowali tego jako osobisty atak na siebie, ale tak oceniamy sytuację i chcemy skorzystać jeszcze z tego instrumentu prawnego
— powiedział Tusk.
