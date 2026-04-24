Spot Mentzena z AI. Jest odpowiedź PiS! "Sławek, dokończyliśmy". W nowej wersji pojawiają się... Tusk, Sikorski i Trzaskowski

Sławomir Mentzen / autor: Fratria
Prawo i Sprawiedliwość odpowiedziało dziś na wczorajszy spot Sławomira Mentzena. Jeden z liderów Konfederacji próbował zachęcić internautów do swojego ugrupowania, kpiąc z polityków PiS oraz m.in. byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego. „Dokończyliśmy twój spot” - napisano na profilu partii Jarosława Kaczyńskiego. W tej nowej wersji pojawiła się m.in. pewna scena znana z kampanii przed wyborami prezydenckimi.

Sławomir Mentzen opublikował wczoraj w mediach społecznościowych wygenerowany przez sztuczną inteligencję spot uderzający w PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego, czyli największa siła opozycyjna w polskim parlamencie została przedstawiona przez jednego z liderów Konfederacji jako tonący okręt. Pojawiają się tam m.in. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Przemysław Czarnek czy Jacek Kurski oraz kot - prawdopodobnie prezesa PiS. Kiedy okręt zaczyna nabierać wody, ulubiony zwierzak Jarosława Kaczyńskiego wyskakuje za burtę.

Wartości nie toną. Czas na przesiadkę!

— pisze Mentzen, który w spocie zaprasza przerażonych i zasmuconych pasażerów, czyli zapewne wyborców, na swój nowoczesny jacht.

Sławek, dokończyliśmy Twój spot”

Mentzen doczekał się licznych odpowiedzi parlamentarzystów PiS, ale również… odpowiedzi na spot, a raczej - jak ujęto to na profilu PiS - jego dokończenia.

— napisano.

W nowej wersji Mentzen schodzi do pomieszczenia na pokładzie swojego jachtu - wraz z „uratowanym” kotem, którego później odrzuca. Przy stole siedzą premier Donald Tusk, wicepremier Radosław Sikorski i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, racząc się piwem i uśmiechając się do Mentzena, który dosiada się do nich.

Prawda nie tonie. Tylko ona jest ciekawa

— głosi napis na końcu.

Wspomniana scena jest oczywiście nawiązaniem do sytuacji z kampanii przed wyborami prezydenckimi, kiedy w Pubie Mentzen jego właściciel raczył się złocistym trunkiem wspólnie z Radosławem Sikorskim i Rafałem Trzaskowskim.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

