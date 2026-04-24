Izraelski ambasador atakuje Berkowicza. Nieoczekiwane wsparcie od Zandberga: „Jest błaznem, ale nie jest zbrodniarzem wojennym”

Poseł Adrian Zandberg / autor: Fratria
Pan Berkowicz jest błaznem, często żenującym błaznem, ale przynajmniej, jak na razie, nie jest zbrodniarzem wojennym. W przeciwieństwie do członków rządu państwa, które pana ambasadora do Polski wysłało” - powiedział Adrian Zandberg, lider partii Razem. W ten sposób polityk odniósł się w Kanale Zero do sugestii izraelskiej dyplomacji, że poseł Konrad Berkowicz „nie ma miejsca w parlamencie demokratycznej Polski”.

Ostatnio parlamentarzysta Konfederacji zaliczył w Sejmie szokujące wystąpienie. Konrad Berkowicz stwierdził w zeszłym tygodniu, że państwo Izrael dokonuje „ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem”, używając wobec ludności cywilnej, w tym dzieci, zakazanych bomb fosforowych. Polityk nazwał Izrael „nową III Rzeszą”, a następnie zaprezentował flagę tego państwa ze swastyką zamiast Gwiazdy Dawida.

We wtorek 21 kwietnia MSZ Izraela, najprawdopodobniej nawiązując do sytuacji z flagą, przypomniało stare zdjęcie Berkowicza, na którym obecny parlamentarzysta wykonuje gest przypominający salut rzymski. Wpis w polskim tłumaczeniu podała dalej ambasada Izraela w Polsce.

Polski poseł Konrad Berkowicz ma wątpliwą przeszłość, która obejmuje publiczne poparcie dla nazizmu. Historia pokazała, do czego prowadzą rasizm i antysemityzm — Polska wie o tym aż za dobrze. Taka osoba nie ma miejsca w parlamencie demokratycznej Polski. Oczekujemy, że polskie władze podejmą zdecydowane i szybkie działania

— napisano.

Wsparcie od Zandberga?

Choć Konrad Berkowicz sam odpowiedział na wpis, doczekał się również dość nietypowego wsparcia, a mianowicie: z lewej strony sceny politycznej.

Pan Berkowicz jest w tym parlamencie, bo ktoś go wybrał. Natomiast myślę, że kto jak kto, ale ambasador Izraela powinien wziąć na wstrzymanie, jeżeli chodzi o recenzowanie sceny politycznej w jakimkolwiek kraju demokratycznym

— powiedział lider partii Razem Adrian Zandberg w rozmowie z Kanałem Zero.

Tak, to prawda. Pan Berkowicz jest błaznem, często żenującym błaznem, ale przynajmniej, jak na razie, nie jest zbrodniarzem wojennym. W przeciwieństwie do członków rządu państwa, które pana ambasadora do Polski wysłało

— stwierdził, wywołując zaskoczenie u prowadzącego - Grzegorza Sroczyńskiego.

No tak. No przecież to są ludzie ścigani za popełnienie zbrodni wojennej przeciwko ludności cywilnej

— powiedział Zandberg.

