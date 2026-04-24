Łukasz Litewka zostanie uhonorowany przez prezydenta? Marcin Przydacz: Z otwartym sercem rekomendowałbym

  • Polityka
  • opublikowano:
Marcin Przydacz / autor: Fratria
Prezydent Karol Nawrocki znał posła Lewicy Łukasza Litewkę bardzo dobrze; gdyby zapytał mnie o opinię, to z całym przekonaniem i otwartym sercem rekomendowałbym mu uhonorowanie posła - podkreślił szef BPM Marcin Przydacz. Dobro, które realizował poseł pozostanie z nami na długo – dodał. Łukasz Litewka, poseł Lewicy, organizator licznych akcji charytatywnych, zginął 24 kwietnia tragicznie podczas jazdy na rowerze. Potrącił go samochód. Poseł miał 36 lat.

Przydacz pytany w Radiu Zet, czy Karol Nawrocki pośmiertnie uhonoruje posła Litewkę odparł, że decyzja w tej sprawie należy do prezydenta. Jak dodał, gdyby prezydent zapytał go opinię, to „z całym przekonaniem i otwartym sercem rekomendowałby uhonorowanie tej postaci”.

Znajomość prezydenta z Litewką

Jak podkreślił, prezydent znał Litewkę bardzo dobrze, gdyż ten „w duchu odwagi” przychodził do Pałacu Prezydenckiego „szukać porozumienia w wielu sprawach, mimo, że nie zawsze jego szefowie polityczny byli z tego zadowoleni”.

Przydacz dodał, że informacja o śmierci Litewki zdruzgotała zarówno jego, jak i jego kolegów z „różnych stron barykady politycznej”. Podkreślił, że Litewka był wyjątkowym człowiekiem i posłem, od którego „biła dobroć i koleżeńskość”. Jak ocenił, historia Polski nie zapomni o Litewce, a dobro, które zrealizował „zostanie na długo z nami”.

Łukasz Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Łukasz Litewka umieścił na plakatach wyborczych wizerunki czekających na adopcję psów z miejscowego schroniska z ich imionami i kontaktem telefonicznym w sprawie. Po zakończonej kampanii banery Litewki posłużyły jako materiał docieplający schroniskowe boksy.

PAP/mly

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych