Prezydent Karol Nawrocki znał posła Lewicy Łukasza Litewkę bardzo dobrze; gdyby zapytał mnie o opinię, to z całym przekonaniem i otwartym sercem rekomendowałbym mu uhonorowanie posła - podkreślił szef BPM Marcin Przydacz. Dobro, które realizował poseł pozostanie z nami na długo – dodał. Łukasz Litewka, poseł Lewicy, organizator licznych akcji charytatywnych, zginął 24 kwietnia tragicznie podczas jazdy na rowerze. Potrącił go samochód. Poseł miał 36 lat.
Przydacz pytany w Radiu Zet, czy Karol Nawrocki pośmiertnie uhonoruje posła Litewkę odparł, że decyzja w tej sprawie należy do prezydenta. Jak dodał, gdyby prezydent zapytał go opinię, to „z całym przekonaniem i otwartym sercem rekomendowałby uhonorowanie tej postaci”.
Znajomość prezydenta z Litewką
Jak podkreślił, prezydent znał Litewkę bardzo dobrze, gdyż ten „w duchu odwagi” przychodził do Pałacu Prezydenckiego „szukać porozumienia w wielu sprawach, mimo, że nie zawsze jego szefowie polityczny byli z tego zadowoleni”.
Przydacz dodał, że informacja o śmierci Litewki zdruzgotała zarówno jego, jak i jego kolegów z „różnych stron barykady politycznej”. Podkreślił, że Litewka był wyjątkowym człowiekiem i posłem, od którego „biła dobroć i koleżeńskość”. Jak ocenił, historia Polski nie zapomni o Litewce, a dobro, które zrealizował „zostanie na długo z nami”.
Łukasz Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.
Podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Łukasz Litewka umieścił na plakatach wyborczych wizerunki czekających na adopcję psów z miejscowego schroniska z ich imionami i kontaktem telefonicznym w sprawie. Po zakończonej kampanii banery Litewki posłużyły jako materiał docieplający schroniskowe boksy.
- Prezydent Nawrocki wspomina śp. Łukasza Litewkę: „Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne”
- Pierwsza Dama: Działania Łukasza Litewki pokazywały, jak wielką siłę ma dobro, gdy stoi za nim prawdziwe zaangażowanie i serce
- Wielki smutek po śmierci Łukasza Litewki. „Będzie go bardzo brakowało”; „Potrafił dostrzegać ludzkie problemy i nieść pomoc”
PAP/mly
