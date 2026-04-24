„Konkurencja jest bezlitosna. Pan Cenckiewicz, cokolwiek by o nim nie mówić, jest człowiekiem dość szczerym i wykłada z reguły „kawa na ławę", to co myśli. To jest niewątpliwie jego zaleta, ale to też zawsze wiąże się z ryzykiem, więc go wykończyli. Chyba nawet domyślam się kto, ale nie powiem" - powiedział Donald Tusk pytany o przyczynę rezygnacji byłego już szefa BBN prof. Sławomira Cenckiewicza. Zainteresowany skwitował wypowiedź szefa Koalicji 13 Grudnia w humorystyczny sposób.
Prof. Sławomir Cenckiewicz zrezygnował z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Czytaj także
Dlatego, że triumfuję, to odchodzę. To nie byłoby wszystko, mój triumf okazał się dla ekipy Donalda Tuska zabójczy. Dużo informacji do mnie dociera, jak mocno ekipa Tuska przeżywa wyrok NSA. Wiem co się dzieje w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, słyszałem co się działo w tych dramatycznych chwilach 15 kwietnia br. i później. Realia polityczne są takie, że ten wyrok jest traktowany jakby nigdy go nie było i tak naprawdę nic nie zmienił w mojej sytuacji, jeśli chodzi o dostęp do sytuacji niejawnych
— wyjaśnił prof. Cenckiewicz na antenie TV Republika.
Czytaj także
Były szef BBN dołączył prof. Przemysława Czarnka w jego walce o zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Rezygnacja ze stanowiska nie kończy jednak współpracy z prezydentem Nawrockim. Prof. Cenckiewicz pozostaje w Pałacu Prezydenckim i będzie dalej wspierał głowę państwa radą.
Czytaj także
„Widzimy krwawą rozgrywkę w otoczeniu prezydenta”
Donald Tusk został zapytany na Cyprze o sprawę prof. Cenckiewicza.
Widzimy krwawą rozgrywkę w otoczeniu prezydenta. Konkurencja jest bezlitosna. Pan Cenckiewicz, cokolwiek by o nim nie mówić, jest człowiekiem dość szczerym i wykłada z reguły „kawa na ławę”, to co myśli. To jest niewątpliwie jego zaleta, ale to też zawsze wiąże się z ryzykiem, więc go wykończyli. Chyba nawet domyślam się kto, ale nie powiem
— powiedział szef Koalicji 13 Grudnia.
Czytaj także
„Trwa rozgrywka między pałacami czy wewnątrz pałacu?” - dopytał jeden z dziennikarzy.
Wewnątrz pałacu. Między pałacami, to widzimy wszyscy gołym okiem. To, co jest bardziej ukryte przed oczami szerokiej widowni, czyli to, co jest wewnątrz Pałacu Prezydenckiego, to walka na śmierć i życie między ludźmi pana prezydenta Karola Nawrockiego
— dodał Tusk.
Czytaj także
„Człowiek ‘Szczery’”
Do sprawy odniósł się sam zainteresowany.
Człowiek „Szczery” mówi „Szczerze” że ja szczery - nie poradzę sobie z tym… :)
— skomentował prof. Cenckiewicz na portalu X.
Czytaj także
xyz/X/wPolityce/Tv Republika
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758717-prof-cenckiewicz-zartuje-z-tuska-nie-poradze-sobie-z-tym
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.