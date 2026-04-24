Prawo i Sprawiedliwość skraca dystans do Koalicji Obywatelskiej! Jak wynika z najnowszego sondażu wyborczego wykonanego przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”, na formację Donalda Tuska chce zagłosować 32,97 proc. ankietowanych, z kolei partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na poparcie 29 proc. respondentów.
PiS bliżej KO
Choć Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera, odnotowała ona zauważalny spadek zainteresowania wyborców, podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość zyskało nowych zwolenników. Jak więc w szczegółach prezentują się wyniki?
• Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów zdobyłaby Koalicja Obywatelska (32,97 proc.), jednak zalicza stratę w porównaniu do poprzedniego badania z początku kwietnia (- 2,78 pp.).
• Na drugim miejscu uplasowało się PiS, na które swój głos oddałoby 29 proc. ankietowanych. Jak podkreślono w omówieniu badania, zaufanie wyborców do największej partii opozycjnej wzrosło (+ 1,72 pp.).
• Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość (12,45 proc.).
• Resztę wyborczej stawki zamykają zaś: Nowa Lewica (6,65 proc.), Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (6,29 proc.) i Partia Razem (5,81 proc.).
• Pod progiem, czyli bez szans na objęcie mandatów poselskich, znalazły się z kolei: PSL (3,70 proc.), Polska 2050 (2,67 proc.), inne partie (0,46 proc.).
„Efekt Czarnka”
Zapewne na wynik KO wpłynęła sytuacja w ochronie zdrowia, natomiast wzrost poparcia dla PiS może być „efektem Czarnka”, czyli działalnością kandydata PiS na premiera
— komentuje wyniki dla „SE” politolog prof. Kazimierz Kik.
Wątpliwości nie ma zaś poseł PiS, były wicepremier Jacek Sasin.
Efekt Czarnka działa - rośnie poparcie dla PiS, spada zaufanie do partii Brauna.
— napisał polityk w serwisie X.
Badanie wykonano w dniach 21-22 kwietnia na próbie 1005 dorosłych Polaków.
kpc/”SE”/X
