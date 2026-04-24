PiS skraca dystans do KO w nowym SONDAŻU! Sasin nie ma wątpliwości: "Efekt Czarnka działa"; "Spada zaufanie do partii Brauna"

Sejm / autor: Fratria
Prawo i Sprawiedliwość skraca dystans do Koalicji Obywatelskiej! Jak wynika z najnowszego sondażu wyborczego wykonanego przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”, na formację Donalda Tuska chce zagłosować 32,97 proc. ankietowanych, z kolei partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na poparcie 29 proc. respondentów.

PiS bliżej KO

Choć Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera, odnotowała ona zauważalny spadek zainteresowania wyborców, podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość zyskało nowych zwolenników. Jak więc w szczegółach prezentują się wyniki?

• Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów zdobyłaby Koalicja Obywatelska (32,97 proc.), jednak zalicza stratę w porównaniu do poprzedniego badania z początku kwietnia (- 2,78 pp.).

• Na drugim miejscu uplasowało się PiS, na które swój głos oddałoby 29 proc. ankietowanych. Jak podkreślono w omówieniu badania, zaufanie wyborców do największej partii opozycjnej wzrosło (+ 1,72 pp.).

• Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość (12,45 proc.).

• Resztę wyborczej stawki zamykają zaś: Nowa Lewica (6,65 proc.), Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (6,29 proc.) i Partia Razem (5,81 proc.).

• Pod progiem, czyli bez szans na objęcie mandatów poselskich, znalazły się z kolei: PSL (3,70 proc.), Polska 2050 (2,67 proc.), inne partie (0,46 proc.).

Wyniki sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” / autor: Grafika wygenerowana przy użyciu narzędzi AI
Efekt Czarnka”

Zapewne na wynik KO wpłynęła sytuacja w ochronie zdrowia, natomiast wzrost poparcia dla PiS może być „efektem Czarnka”, czyli działalnością kandydata PiS na premiera

— komentuje wyniki dla „SE” politolog prof. Kazimierz Kik.

Wątpliwości nie ma zaś poseł PiS, były wicepremier Jacek Sasin.

Efekt Czarnka działa - rośnie poparcie dla PiS, spada zaufanie do partii Brauna.

— napisał polityk w serwisie X.

Badanie wykonano w dniach 21-22 kwietnia na próbie 1005 dorosłych Polaków.

Czytaj także

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

