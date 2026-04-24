Knajacki język Czarzastego. Wulgarna odpowiedź na pytanie o telewizję wPolsce24 i jej mocny reportaż! "Ja mam kur... z nimi rozmawiać?"

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas otwartego spotkania ze studentami w auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / autor: PAP/Paweł Jaskółka, Telewizja wPolsce24
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) wielokrotnie obrażał dziennikarzy Telewizji wPolsce24. Teraz dał popis w czasie spotkania ze studentami Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezentując knajacki język. „Ja mam kur… z nimi rozmawiać?” - rzucił były członek PZPR, który nerwowo reaguje na pytania o mocny reportaż stacji! I pomyśleć, że to „druga osoba w państwie”.

Tak obrażał dziennikarzy wPolsce24

Przypomnijmy, marszałek Sejmu, jeden z liderów Lewicy (i były członek PZPR) Włodzimierz Czarzasty w arogancki sposób obrażał już reporterów Telewizji wPolsce24, którzy zadawali politykowi niewygodne mu pytania.

Swoje zachowanie ponowił, gdy musiał zmierzyć się z mocnym pytaniem o wyemitowany na antenie Telewizji wPolsce24 reportaż „Czarzasty - skradzione imperium”, poświęcony kontrowersjom z przeszłości marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Jak wynika z reportażu autorstwa Julii Borkowskiej i Łukasza Wróblewskiego, który wyemitowano na antenie Telewizji wPolsce24 Włodzimierz Czarzasty zarobił miliony dzięki firmie Muza. Z ustaleń telewizji wynika, że „powstała ona na majątku, który wyprowadziła – według niektórych po prostu ukradła – założona przez jego kumpli i partyjnych towarzyszy spółka Transakcja”.

Wulgarny styl Czarzastego

Nie dość, że marszałek Czarzasty w obraźliwy sposób traktuje dziennikarzy Telewizji wPolsce24, to teraz dał popis w czasie spotkania ze studentami Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pytanie z sali o to, dlaczego nie rozmawia z tą stacją, a także o jej reportaż, podziałało na polityka jak płachta na byka.

Były członek PZPR zaprezentował knajacki wręcz język! Marszałek wielokrotnie powtarzał frazę: „Nie gadam ze szczujnią”. Pokazano to w materiale wPolsce24.

Ja mam kur… z nimi rozmawiać?

— rzucił Czarzasty.

Ja nikogo nie obrażam (…) Nie mogą, wie pan co? Nic mi nie mogą zrobić

— dodał.

