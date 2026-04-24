Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) wielokrotnie obrażał dziennikarzy Telewizji wPolsce24. Teraz dał popis w czasie spotkania ze studentami Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezentując knajacki język. „Ja mam kur… z nimi rozmawiać?” - rzucił były członek PZPR, który nerwowo reaguje na pytania o mocny reportaż stacji! I pomyśleć, że to „druga osoba w państwie”.
Tak obrażał dziennikarzy wPolsce24
Przypomnijmy, marszałek Sejmu, jeden z liderów Lewicy (i były członek PZPR) Włodzimierz Czarzasty w arogancki sposób obrażał już reporterów Telewizji wPolsce24, którzy zadawali politykowi niewygodne mu pytania.
Swoje zachowanie ponowił, gdy musiał zmierzyć się z mocnym pytaniem o wyemitowany na antenie Telewizji wPolsce24 reportaż „Czarzasty - skradzione imperium”, poświęcony kontrowersjom z przeszłości marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
Jak wynika z reportażu autorstwa Julii Borkowskiej i Łukasza Wróblewskiego, który wyemitowano na antenie Telewizji wPolsce24 Włodzimierz Czarzasty zarobił miliony dzięki firmie Muza. Z ustaleń telewizji wynika, że „powstała ona na majątku, który wyprowadziła – według niektórych po prostu ukradła – założona przez jego kumpli i partyjnych towarzyszy spółka Transakcja”.
Wulgarny styl Czarzastego
Nie dość, że marszałek Czarzasty w obraźliwy sposób traktuje dziennikarzy Telewizji wPolsce24, to teraz dał popis w czasie spotkania ze studentami Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pytanie z sali o to, dlaczego nie rozmawia z tą stacją, a także o jej reportaż, podziałało na polityka jak płachta na byka.
Były członek PZPR zaprezentował knajacki wręcz język! Marszałek wielokrotnie powtarzał frazę: „Nie gadam ze szczujnią”. Pokazano to w materiale wPolsce24.
Ja mam kur… z nimi rozmawiać?
— rzucił Czarzasty.
Ja nikogo nie obrażam (…) Nie mogą, wie pan co? Nic mi nie mogą zrobić
— dodał.
Czytaj także
- Skandal w Sejmie! Czarzasty zamknął drzwi przed ofiarami Putina. Borowski: Nie wpuścił zastępcy szefa czeczeńskiego rządu na emigracji
- Prezes PiS odpowiada na pytanie TV wPolsce24. Wielichowska zatopi marszałka? „Złożymy wniosek o odwołanie pana Czarzastego”
- Co za buta! Włodzimierz Czarzasty pogroził ministrowi! „Przy całej izbie pana informuję, to się już więcej nie powtórzy”
