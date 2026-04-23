Prezes PiS Jarosław Kaczyński zamieścił na platformie X zdjęcie, na którym siedzi przy stole razem z posłem PiS i byłym premierem Mateuszem Morawieckim oraz posłem PiS i kandydatem tej partii na premiera prof. Przemysławem Czarnkiem.
Kolejna dobra rozmowa. Do zwycięstwa!
— napisał na platformie X prezes Jarosław Kaczyński.
Koniec konfliktu w PiS
Zdjęcie wrzucone przez prezesa PiS należy traktować jako kolejną formę pokazania tego, że udało się zakończyć konflikt w PiS. Przypomnijmy, że były premier Mateusz Morawiecki wraz z grupą polityków PiS-u utworzyli stowarzyszenie Rozwój Plus, co otwarcie krytykował Jarosław Kaczyński, dostrzegając w tym możliwe zalążek przyszłej partii politycznej. Udało się jednak dojść do porozumienia po tym, jak Mateusz Morawiecki zadeklarował, iż wspomniane stowarzyszenie nie będzie tworzyło struktur lokalnych i przyjmowało do swojego grona kolejnych parlamentarzystów PiS-u.
