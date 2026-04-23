Kuriozum! Aktor Seweryn ekspertem neo-TVP Info od prawa. Przyznał, że się nie zna, ale i tak atakował prezydenta ws. TK. "Popieram Tuska"

  • Polityka
  • opublikowano:
Seweryn robił za eksperta od prawa. / autor: PAP/Radek Pietruszka
Justyna Dobrosz-Oracz w programie TVP Info w likwidacji pokazała, że nie ma dla niej żadnych granic żenady. Jej gościem był aktor Andrzej Seweryn, który na użytek programu robił za eksperta od prawa w Polsce i krytykował prezydenta Karola Nawrockiego ws. sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego, chociaż sam wprost przyznawał, że się na tym nie zna. Co więcej, pytany był przez dziennikarkę, czy… dalej popiera premiera Donalda Tuska.

Aktor Andrzej Seweryn był gościem Justyny Dobrosz-Oracz na antenie TVP Info w likwidacji, gdzie udawał, że wie, o co chodzi w sporze o Trybunał Konstytucyjny i sprawie pseudo-ślubowania sędziów w Sejmie.

Chociaż wprost przyznał, że się na tym nie zna i nie chce „robić za eksperta”, to wiedział, że z pewnością źle robi prezydent Karol Nawrocki.

Nie ma Trybunału Konstytucyjnego

— przekonywał.

Jest to dla mnie akt niezrozumiały ze strony pana prezydenta

— mówił.

Justyna Dobrosz-Oracz dopytywała, czy uważa tak ze względu na konstytucję.

Tak. Ci sędziowie zostali wybrani przez Sejm zgodnie z konstytucją. Stali się sędziami Trybunału Konstytucyjnego

— opowiadał Seweryn, który dosłownie chwilę wcześniej przyznał, że się nie tym nie zna.

Justynie Dobrosz-Oracz było jednak mało i dopytywała aktora, czy w jego ocenie prezydent Karol Nawrocki… uzurpuje sobie władzę.

Wydaję mi się, że pan prezydent próbuje rozszerzyć swoją władzę niezgodnie z konstytucją Polską

— przekonywał Seweryn.

Poparcie dla Tuska

Żenujących momentów podczas rozmowy było jednak więcej. W pewnym momencie Seweryn został zapytany przez dziennikarkę, czy dalej popiera Donalda Tuska.

Tak

— odparł z dumą.

Odpowiedział także krytykom, którzy podważają skuteczność rządów Tuska.

Ci, którzy tak mówią, niech staną na jego miejscu

— podkreślił.

Zapytała mnie pani, czy popieram Donalda Tuska, tego pytania się nie spodziewałem w naszej rozmowie, ale kłamać nie będę: tak, popieram Donalda Tuska

— stwierdził.

Adrian Siwek/TVP Info w likwidacji/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych