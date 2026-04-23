Justyna Dobrosz-Oracz w programie TVP Info w likwidacji pokazała, że nie ma dla niej żadnych granic żenady. Jej gościem był aktor Andrzej Seweryn, który na użytek programu robił za eksperta od prawa w Polsce i krytykował prezydenta Karola Nawrockiego ws. sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego, chociaż sam wprost przyznawał, że się na tym nie zna. Co więcej, pytany był przez dziennikarkę, czy… dalej popiera premiera Donalda Tuska.
Aktor Andrzej Seweryn był gościem Justyny Dobrosz-Oracz na antenie TVP Info w likwidacji, gdzie udawał, że wie, o co chodzi w sporze o Trybunał Konstytucyjny i sprawie pseudo-ślubowania sędziów w Sejmie.
Chociaż wprost przyznał, że się na tym nie zna i nie chce „robić za eksperta”, to wiedział, że z pewnością źle robi prezydent Karol Nawrocki.
Nie ma Trybunału Konstytucyjnego
— przekonywał.
Jest to dla mnie akt niezrozumiały ze strony pana prezydenta
— mówił.
Justyna Dobrosz-Oracz dopytywała, czy uważa tak ze względu na konstytucję.
Tak. Ci sędziowie zostali wybrani przez Sejm zgodnie z konstytucją. Stali się sędziami Trybunału Konstytucyjnego
— opowiadał Seweryn, który dosłownie chwilę wcześniej przyznał, że się nie tym nie zna.
Justynie Dobrosz-Oracz było jednak mało i dopytywała aktora, czy w jego ocenie prezydent Karol Nawrocki… uzurpuje sobie władzę.
Wydaję mi się, że pan prezydent próbuje rozszerzyć swoją władzę niezgodnie z konstytucją Polską
— przekonywał Seweryn.
Poparcie dla Tuska
Żenujących momentów podczas rozmowy było jednak więcej. W pewnym momencie Seweryn został zapytany przez dziennikarkę, czy dalej popiera Donalda Tuska.
Tak
— odparł z dumą.
Odpowiedział także krytykom, którzy podważają skuteczność rządów Tuska.
Ci, którzy tak mówią, niech staną na jego miejscu
— podkreślił.
Zapytała mnie pani, czy popieram Donalda Tuska, tego pytania się nie spodziewałem w naszej rozmowie, ale kłamać nie będę: tak, popieram Donalda Tuska
— stwierdził.
Adrian Siwek/TVP Info w likwidacji/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758700-kuriozum-seweryn-ekspertem-neo-tvp-od-prawa-popieram-tuska
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.