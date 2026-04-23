Profesor Sławomir Cenckiewicz, który zrezygnował z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, udostępnił w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim.
To był dobry dzień! Walczymy! Dziękuję Prezesie za rozmowę
— napisał.
Rezygnacja Cenckiewicza
Przypominamy, że Sławomir Cenckiewicz złożył rezygnację ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W oświadczeniu podkreślił, że rząd Donalda Tuska uniemożliwił mu pełnienie funkcji, odmawiając mu dostępu do informacji niejawnych. Rezygnacja została przyjęta.
W swoim oświadczeniu Cenckiewicz napisał, że odchodząc ze stanowiska chce „jedynie uwolnić Urząd Prezydenta RP od nieustannej presji i ingerencji”. Zapowiedział, że nie zamierza zejść „z drogi walki”. Jak dodał, „nie ma żadnych złudzeń co do tego, że celem złych ludzi rządzących Polską jest delegitymizacja prezydenta, ograniczenie jego kompetencji i ostatecznie – zniszczenie i odwołanie prezydentury Karola Nawrockiego”.
Zapowiedział też, że „powraca nie tylko do roli badacza przeszłości i wykładowcy akademickiego, ale przede wszystkim publicysty i komentatora politycznego”.
W nowej roli będę jeszcze mocniej rozliczał obecny antypaństwowy wandalizm rządu, robiąc wszystko, by misja prof. Przemysława Czarnka zakończyła się sukcesem. Mam wiedzę i doświadczenie wyniesione z pełnionych urzędów i kampanii wyborczej 2024/2025 r., które pragnę przekazać prof. Czarnkowi jako kandydatowi na premiera RP. Powodzenie tej trudnej misji jest naszą racją stanu
— napisał b. szef BBN.
Adrian Siwek/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758699-wymowne-zdjecie-prof-cenckiewicz-spotkal-sie-z-prezesem-pis
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.