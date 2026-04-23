Wymowne zdjęcie! Sławomir Cenckiewicz spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim: "To był dobry dzień! Walczymy! Dziękuję"

Cenckiewicz spotkał się z prezesem PiS / autor: Fratria
Profesor Sławomir Cenckiewicz, który zrezygnował z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, udostępnił w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim.

To był dobry dzień! Walczymy! Dziękuję Prezesie za rozmowę

— napisał.

Rezygnacja Cenckiewicza

Przypominamy, że Sławomir Cenckiewicz złożył rezygnację ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W oświadczeniu podkreślił, że rząd Donalda Tuska uniemożliwił mu pełnienie funkcji, odmawiając mu dostępu do informacji niejawnych. Rezygnacja została przyjęta.

W swoim oświadczeniu Cenckiewicz napisał, że odchodząc ze stanowiska chce „jedynie uwolnić Urząd Prezydenta RP od nieustannej presji i ingerencji”. Zapowiedział, że nie zamierza zejść „z drogi walki”. Jak dodał, „nie ma żadnych złudzeń co do tego, że celem złych ludzi rządzących Polską jest delegitymizacja prezydenta, ograniczenie jego kompetencji i ostatecznie – zniszczenie i odwołanie prezydentury Karola Nawrockiego”.

Zapowiedział też, że „powraca nie tylko do roli badacza przeszłości i wykładowcy akademickiego, ale przede wszystkim publicysty i komentatora politycznego”.

W nowej roli będę jeszcze mocniej rozliczał obecny antypaństwowy wandalizm rządu, robiąc wszystko, by misja prof. Przemysława Czarnka zakończyła się sukcesem. Mam wiedzę i doświadczenie wyniesione z pełnionych urzędów i kampanii wyborczej 2024/2025 r., które pragnę przekazać prof. Czarnkowi jako kandydatowi na premiera RP. Powodzenie tej trudnej misji jest naszą racją stanu

— napisał b. szef BBN.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

