"Musimy mieć w sobie silną wiarę, bo ta wiara jest w polityce bardzo istotne, że jesteśmy w stanie to wszystko, co dzieje się w Polsce źle, powstrzymać i powrócić na te dobre tory, po których jechaliśmy – chociaż przy różnych trudnościach – przez osiem lat" - mówił na antenie TV Republika prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Prezes PiS został zapytany na antenie Telewizji Republika, czy ustalenia zawarte z byłym premierem Mateuszem Morawieckim są aktualne i czy to koniec sporu w Prawie i Sprawiedliwości.
Ustalenia są aktualne. Dzisiaj też miałem kontakt z panem premierem (Mateuszem Morawieckim – dop. red.). One są podtrzymywane. Są tacy, którzy wyszli poza te ustalenia, ale później się też z tego wycofali. Stwierdzili, że zostali źle zrozumiani. Krótko mówiąc: nie jest źle
— wskazał.
Wszystko już jasne, chociaż oczywiście polityka jest zawsze taką drogą po „kocich łbach”, jeżeli nie jest drogą pod górę jeszcze obrzucanej kamieniami. To jest trudna sprawa, ale jesteśmy do tego przyzwyczajeni
— powiedział.
Różnice zdań, kłopoty, napięcia bywały w tej partii, w tej mojej poprzedniej partii, ale bywają także w innych partiach. Po prostu takie jest życie. Nic się na to nie poradzi. To jest bardzo konkurencyjna dziedzina i trzeba sobie z tego zdawać sprawę
— zaznaczył prezes PiS.
Czarnek kandydatem
Jarosław Kaczyński potwierdził, że Przemysław Czarnek w dalszym ciągu pozostaje kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera.
Są dwa płuca. Oczywiście trzeba je odpowiednio uruchomić, bo jest też sprawa tej rady. Ta rada powinna być nie tylko zapowiedziana, ale także powstać, zacząć działać
— powiedział.
Te wszystkie ograniczenia, które odnoszą się do stowarzyszenia, też powinny być respektowane. I to wtedy powinno wszystko ruszyć
— zaznaczył.
Rzeczywiście my musimy mówić do różnych elektoratów. I do tego prawicowego, i do tego bardziej umiarkowanego. Zarówno do młodego, jak i do tego bardziej dojrzałego. Zarówno do miejskiego, jak i do wiejskiego. Ta rozmaitość jest absolutnie konieczna i my to zawsze robiliśmy. Chcemy to robić dalej
— wskazał.
Dobra sytuacja
Prezes PiS ocenił, że Polska znajduje się obecnie w trudnej sytuacji.
Musimy mieć w sobie silną wiarę, bo ta wiara jest w polityce bardzo istotne, że jesteśmy w stanie to wszystko, co dzieje się w Polsce źle, powstrzymać i powrócić na te dobre tory, po których jechaliśmy – chociaż przy różnych trudnościach – przez osiem lat
— zauważył w TV Republika.
Nie mamy się czego wstydzić. To był bardzo dobry czas dla Polski. I chcemy do tego bardzo dobrego czasu wrócić, oczywiście korygując pewne sprawy
— wyjaśnił.
Adrian Siwek/TV Republika
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758696-koniec-sporu-w-pis-j-kaczynski-mozemy-wrocic-na-dobre-tory
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.