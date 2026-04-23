Na siłę wciągają Polskę w SAFE! KE wysłała tekst umowy pożyczkowej. Von der Leyen zdradziła, co powiedziała Tuskowi

Siedziba Komisji Europejskiej/Donald Tusk i Ursula von der Leyen / autor: Fratria/X
Komisja Europejska dziś późnym popołudniem wysłała tekst umowy pożyczkowej SAFE do 18 z 19 państw członkowskich uczestniczących w tym programie, w tym Polski - potwierdził rzecznik KE Thomas Regnier. Oznacza to, że kontrowersyjny program, wbrew zawetowaniu ustawy w tej sprawie przez prezydenta, jest coraz bliżej realizacji!

Regnier przekazał, że 18 państw UE, w tym Polska, których krajowe plany inwestycji w obronność zostały zatwierdzone przez KE oraz Radę UE, otrzymało od Komisji wzór umowy pożyczkowej SAFE.

Gdy każde państwo członkowskie zakończy swoją procedurę krajową, Komisja niezwłocznie przystąpi do podpisania umów pożyczki

— zapowiedział.

Umowy wysłano także do Czech i Francji, których plany zostały zaakceptowane przez KE z opóźnieniem i zatwierdzone przez Radę UE dopiero dwa tygodnie temu. Węgry są jedynym państwem, którego plan nie został zatwierdzony. Jak poinformowały źródła unijne, powodem jest fakt, że Budapeszt nadal nie wprowadził wymaganych przez KE zmian w swoim planie.

Przekazanie umowy

Przekazanie umowy Polsce potwierdziła też szefowa KE Ursula von der Leyen.

Polska jest niezbędnym filarem europejskiej architektury bezpieczeństwa, powiedziałam Donaldowi Tuskowi. Pomagacie utrzymać bezpieczeństwo naszej wschodniej flanki. Dlatego Polska jest największym beneficjentem programu SAFE. Dzisiaj przekazaliśmy Polsce umowę pożyczkową SAFE, która pozwoli uwolnić ponad 43 mld euro na projekty obronnościowe

— napisała przewodnicząca Komisji.

Wcześniej źródło zbliżone do kręgów rządowych poinformowało PAP, że Bruksela obiecała wysłać dokumentację do końca tego tygodnia.

Teraz to od czasu trwania procedur krajowych zależeć będzie, czy umowę pożyczkową uda się podpisać jeszcze w kwietniu czy już na początku maja.

Kontrowersje

Program SAFE wzbudza wiele poważnych wątpliwości takich jak m.in. mechanizm warunkowości, oddanie decyzyjności w sprawie zbrojeń unijnym urzędnikom, ograniczenia dotyczące krajów wydawania środków oraz brak przejrzystości dotyczących tego, na co w ogóle zostaną wydane pieniądze.

Co więcej, rząd Koalicji 13 grudnia zamierza wziąć unijny kredyt mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego oraz istnienia alternatywy w postaci zaproponowanego przez głowę państwa i prezesa NBP programu „Polski SAFE 0%”.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

