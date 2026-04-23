Komisja Europejska dziś późnym popołudniem wysłała tekst umowy pożyczkowej SAFE do 18 z 19 państw członkowskich uczestniczących w tym programie, w tym Polski - potwierdził rzecznik KE Thomas Regnier. Oznacza to, że kontrowersyjny program, wbrew zawetowaniu ustawy w tej sprawie przez prezydenta, jest coraz bliżej realizacji!
Regnier przekazał, że 18 państw UE, w tym Polska, których krajowe plany inwestycji w obronność zostały zatwierdzone przez KE oraz Radę UE, otrzymało od Komisji wzór umowy pożyczkowej SAFE.
Gdy każde państwo członkowskie zakończy swoją procedurę krajową, Komisja niezwłocznie przystąpi do podpisania umów pożyczki
— zapowiedział.
Umowy wysłano także do Czech i Francji, których plany zostały zaakceptowane przez KE z opóźnieniem i zatwierdzone przez Radę UE dopiero dwa tygodnie temu. Węgry są jedynym państwem, którego plan nie został zatwierdzony. Jak poinformowały źródła unijne, powodem jest fakt, że Budapeszt nadal nie wprowadził wymaganych przez KE zmian w swoim planie.
Przekazanie umowy
Przekazanie umowy Polsce potwierdziła też szefowa KE Ursula von der Leyen.
Polska jest niezbędnym filarem europejskiej architektury bezpieczeństwa, powiedziałam Donaldowi Tuskowi. Pomagacie utrzymać bezpieczeństwo naszej wschodniej flanki. Dlatego Polska jest największym beneficjentem programu SAFE. Dzisiaj przekazaliśmy Polsce umowę pożyczkową SAFE, która pozwoli uwolnić ponad 43 mld euro na projekty obronnościowe
— napisała przewodnicząca Komisji.
Wcześniej źródło zbliżone do kręgów rządowych poinformowało PAP, że Bruksela obiecała wysłać dokumentację do końca tego tygodnia.
Teraz to od czasu trwania procedur krajowych zależeć będzie, czy umowę pożyczkową uda się podpisać jeszcze w kwietniu czy już na początku maja.
Kontrowersje
Program SAFE wzbudza wiele poważnych wątpliwości takich jak m.in. mechanizm warunkowości, oddanie decyzyjności w sprawie zbrojeń unijnym urzędnikom, ograniczenia dotyczące krajów wydawania środków oraz brak przejrzystości dotyczących tego, na co w ogóle zostaną wydane pieniądze.
Co więcej, rząd Koalicji 13 grudnia zamierza wziąć unijny kredyt mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego oraz istnienia alternatywy w postaci zaproponowanego przez głowę państwa i prezesa NBP programu „Polski SAFE 0%”.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758692-na-sile-wciagaja-polske-w-safe-ke-wyslala-tekst-umowy
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.