Generał Marek Dukaczewski, były szef Wojskowych Służb Informacyjnych sprzeciwia się publikacji aneksu do raportu o likwidacji WSI. Był szef WSI rozpoczął „pielgrzymkę” po mediach, podczas której przestrzega przed konsekwencjami tego czynu.
Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, „prezydent RP Karol Nawrocki przeszedł do formalno-prawnego etapu bezpośrednio zmierzającego do odtajnienia i podania do publicznej wiadomości Aneksu do Raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych”.
Dukaczewski przeciw
Wizja ta mocno nie spodobała się generałowi Markowi Dukaczewskiemu, byłemu szefowi Wojskowych Służb Informacyjnych.
Jeżeli zawartość aneksu jest podobna do raportu z likwidacji WSI, który przypomnę, zakończył się kompromitacją autorów, licznymi pozwami, wysokimi odszkodowaniami płaconymi przez resort obrony i bardzo krytyczną oceną zarówno raportu, jak i aneksu przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to trudno oczekiwać, by jego publikacja przyniosła coś dobrego. Wtedy narażony został interes bezpieczeństwa państwa
— grzmiał w rozmowie z Fakt.pl.
Jeżeli ten dokument rzeczywiście jest elementem gry politycznej, która od jakiegoś czasu toczy się na naszych oczach, to nie jest to czas na tego typu rozgrywki. Byłbym bardzo, bardzo powściągliwy w publikowaniu tego typu dokumentów. Obecnie istnieją realne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i nie ma sensu ich dodatkowo wzmacniać. Publikowanie dokumentów niejawnych wyłącznie dla potrzeb politycznych godzi w interesy bezpieczeństwa państwa
— przekonywał.
„Nie wiem, co jest w aneksie”
W podobnym tonie Dukaczewski wypowiadał się na antenie TVP Info w likwidacji.
Sam raport pokazał, że historycznie ten dokument nie broni się. Prokuratury nie podjęły żadnych śledztw. Żadna ze spraw nie trafiła do sadu. Aneks jest kontynuacją raportu. Pytanie, czy może naruszyć bezpieczeństwo? Tak, może. Nie wiem, co jest w aneksie. Nie wiem, jakiego typu informacje zostały tam zapisane
— przekonywał.
