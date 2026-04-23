Nagła śmierć w wypadku posła Nowej Lewicy Łukasza Litewki wstrząsnęła polską opinią publiczną. Tragicznie zmarły polityk znany był nie tylko z działalności stricte politycznej, ale również charytatywnej. Stąd śmierć Litewki poruszyła bardzo dużo osób nie tylko ze środowisk lewicowych, w tym Pierwszą Damę. „Był człowiekiem niezwykłej wrażliwości - kimś, kto nie przechodził obojętnie wobec cierpienia, również tego najcichszego, zwierzęcego. Jego działania pokazywały, jak wielką siłę ma dobro, gdy stoi za nim prawdziwe zaangażowanie i serce” - napisała na Facebooku Marta Nawrocka.
Trudno uwierzyć, że posła Łukasza Litewki już z nami nie ma. Ta wiadomość zostawia pustkę, której nie sposób opisać
— podkreśliła na Facebooku Marta Nawrocka.
— oceniła tragicznie zmarłego polityka Pierwsza Dama.
— napisała Marta Nawrocka.
Czytaj także
Tragiczna śmierć posła Litewki
O śmierci parlamentarzysty poinformował jako pierwszy Dziennik Zachodni. Polityk zginął w wypadku, jadąc rowerem na drodze między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Miał 36 lat. Według nieoficjalnych informacji, przyczyną wypadku było zasłabnięcie kierowcy auta osobowego, który zjechał na przeciwległy pas i z dużą siłą uderzył w rowerzystę. Policja w Dąbrowie Górniczej poinformowała, że do wypadku doszło w czwartek, po godz. 13 na ul. Kazimierzowskiej.
Czytaj także
Litewka stanął w obronie Pierwszej Damy
Warto również przypomnieć, że śp. poseł Łukasz Litewka zamieścił kilka miesięcy temu obszerny wpis na Facebooku, w którym stanął w obronie atakowanej ze strony środowisk lewicowo-liberalnych Pierwszej Damy Marty Nawrockiej.
Widzę kobietę, która z podniesioną głową jest po prostu sobą. Autentyczną, otwartą i ciepłą osobą, która nie szuka kłótni i walki politycznej, a chcę być kimś, kto łączy. Jest w tym naturalna, nie jest politykiem
— chwalił Pierwszą Damę Litewka.
Czytaj także
tkwl/Facebook
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758689-pierwsza-dama-dzialania-litewki-pokazywaly-sile-dobra
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.