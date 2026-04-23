Pierwsza Dama: Działania Łukasza Litewki pokazywały, jak wielką siłę ma dobro, gdy stoi za nim prawdziwe zaangażowanie i serce

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/screenshot wPolityce.pl
Nagła śmierć w wypadku posła Nowej Lewicy Łukasza Litewki wstrząsnęła polską opinią publiczną. Tragicznie zmarły polityk znany był nie tylko z działalności stricte politycznej, ale również charytatywnej. Stąd śmierć Litewki poruszyła bardzo dużo osób nie tylko ze środowisk lewicowych, w tym Pierwszą Damę. „Był człowiekiem niezwykłej wrażliwości - kimś, kto nie przechodził obojętnie wobec cierpienia, również tego najcichszego, zwierzęcego. Jego działania pokazywały, jak wielką siłę ma dobro, gdy stoi za nim prawdziwe zaangażowanie i serce” - napisała na Facebooku Marta Nawrocka.

Trudno uwierzyć, że posła Łukasza Litewki już z nami nie ma. Ta wiadomość zostawia pustkę, której nie sposób opisać

— podkreśliła na Facebooku Marta Nawrocka.

Był człowiekiem niezwykłej wrażliwości - kimś, kto nie przechodził obojętnie wobec cierpienia, również tego najcichszego, zwierzęcego. Jego działania pokazywały, jak wielką siłę ma dobro, gdy stoi za nim prawdziwe zaangażowanie i serce

— oceniła tragicznie zmarłego polityka Pierwsza Dama.

Myślami i modlitwą jestem z Rodziną, Bliskimi. Niech pamięć będzie źródłem siły i światłem, które nie zgaśnie

— napisała Marta Nawrocka.

Wpis Pierwszej Damy Marty Nawrocki na wieść o śmierci posła Łukasza Litewki / autor: Facebook/Marta Nawrocka
Czytaj także

Tragiczna śmierć posła Litewki

O śmierci parlamentarzysty poinformował jako pierwszy Dziennik Zachodni. Polityk zginął w wypadku, jadąc rowerem na drodze między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Miał 36 lat. Według nieoficjalnych informacji, przyczyną wypadku było zasłabnięcie kierowcy auta osobowego, który zjechał na przeciwległy pas i z dużą siłą uderzył w rowerzystę. Policja w Dąbrowie Górniczej poinformowała, że do wypadku doszło w czwartek, po godz. 13 na ul. Kazimierzowskiej.

Czytaj także

Litewka stanął w obronie Pierwszej Damy

Warto również przypomnieć, że śp. poseł Łukasz Litewka zamieścił kilka miesięcy temu obszerny wpis na Facebooku, w którym stanął w obronie atakowanej ze strony środowisk lewicowo-liberalnych Pierwszej Damy Marty Nawrockiej.

Widzę kobietę, która z podniesioną głową jest po prostu sobą. Autentyczną, otwartą i ciepłą osobą, która nie szuka kłótni i walki politycznej, a chcę być kimś, kto łączy. Jest w tym naturalna, nie jest politykiem

— chwalił Pierwszą Damę Litewka.

Czytaj także

tkwl/Facebook

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych