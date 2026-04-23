Premier Donald Tusk przybył na Cypr, gdzie weźmie udział w nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Przywódcy UE omówią m.in. sytuację międzynarodową, w tym konsekwencje wojny na Bliskim Wschodzie. Była premiera Beata Szydło we wpisie opublikowanym na platformie X zwróciła uwagę, że spotkanie odbędzie się kurorcie Ayia Napa Marina, zwanym „cypryjskim Dubajem”. „A większość tego zostało sfinansowane z pieniędzy rosyjskich i ukraińskich oligarchów, którzy otrzymywali od władz Cypru unijne paszporty w zamian za inwestowanie w lokalnym ‘Dubaju’” - napisała.
Posiedzenie RE na Cyprze
Unijni przywódcy zostaną powitani przez prezydenta Republiki Cypru Nikosa Christodulidisa w Ayia Napa. Szef polskiego rządu spotka się tego dnia z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen; następnie planowane jest spotkanie członków Rady Europejskiej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
W piątek od rana rozmowy unijnych liderów będą toczyć się w Nikozji i mają zakończyć się około południa. Po godz. 9 odbędzie się spotkanie przywódców z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą, a następnie sesja robocza Rady Europejskiej.
Według Centrum Informacyjnego Rządu, głównym tematem rozmów będzie sytuacja międzynarodowa, w tym wojna w Ukrainie oraz wydarzenia na Bliskim Wschodzie i związany z nimi kryzys energetyczny. Podczas posiedzenia odbędzie się też dyskusja w sprawie unijnego szczytu na lata 2028-2034.
Wczesnym popołudniem premier Tusk weźmie udział w sesji roboczej szefów państw i rządów oraz prezydentów Egiptu, Syrii, Libanu i Jordanii.
„Tusk będzie zachwycony”
Do tematu spotkania Rady Europejskiej na Cyprze odniosła się na platformie X była premier, a dzisiaj europosłanka PiS Beata Szydło.
Rozpoczynające się dziś na Cyprze nieformalne spotkanie Rady Europejskiej odbywa się w kurorcie Ayia Napa Marina, zwanym „cypryjskim Dubajem”. Donald Tusk będzie zachwycony: plaża, jachty, luksusowe hotele. A większość tego zostało sfinansowane z pieniędzy rosyjskich i ukraińskich oligarchów, którzy otrzymywali od władz Cypru unijne paszporty w zamian za inwestowanie w lokalnym „Dubaju”. Idealne miejsce na dyskutowanie o problemach gospodarczych Unii Europejskiej
— ironizowała.
Unijni liderzy mają debatować nad tym, jak obniżyć w UE rachunki za energię - ale UWAGA: bez zmian w systemie ETS. Czyli już wiadomo, że nic z tych rozważań nie wyniknie. Rada Europejska niezmiennie boi się przeciwstawić Komisji Europejskiej i powstrzymać szaleństwo ETS
— zaznaczyła.
kk/PAP/X
