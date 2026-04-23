wideo

TVP Info w likwidacji kłamało nt. przyczyn rezygnacji Cenckiewicza. Potem się wycofywało w "ramach rzetelności dziennikarskiej"

  • Polityka
  • opublikowano:
TVP Info w likwidacji kłamało na swojej wizji na temat przyczyn odejścia Sławomira Cenckiewicza z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Poruszono temat werdyktu Naczelnego Sądu Administracyjnego. Potem wycofywało się z tej sprawy w ramach „rzetelności dziennikarskiej”, ale słowo „przepraszam” nie padło.

Kilka dni temu 15 kwietnia Sławomir Cenckiewicz przegrał tę walkę. Sąd uznał, że dostępu do informacji niejawnych Sławomir Cenckiewicz nie ma. Nie ma takiego prawa do dostępu do informacji niejawnych. I ten ostatni wyrok to jest główna przyczyna, że Sławomir Cenckiewicz ze swojego stanowiska zrezygnował

— powiedziała dziennikarka TVP Info w likwidacji.

Kłamstwo TVP w likwidacji

Problem polega jednak na tym, że Sławomir Cenckiewicz sądowa batalię… wygrał. To rządzący za nic mieli wyrok sądu i nie przywrócili Sławomirowi Cenckiewiczowi dostępu do informacji niejawnych, na co uwagę zwracał sam były już szef BBN, tłumacząc swoją decyzję o rezygnacji.

Wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska, który nie szanuje prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbiera mi prawo dostępu do informacji niejawnych, na ręce prezydenta Karola Nawrockiego w dniu 22 kwietnia 2026 r. złożyłem rezygnację ze stanowiska Sekretarza Stanu – Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

— napisał w serwisie X.

Tłumaczenia neo-TVP

Po fali oburzenia TVP Info w likwidacji postanowiło sprostować informacje na ten temat, ale słowo „przepraszam” nie padło.

W ramach rzetelności dziennikarskiej informujemy, że w jednym z naszych serwisów padła błędna informacja o tym, że Sławomir Cenckiewicz przegrał przed NSA w sprawie dostępu do informacji niejawnych

— wskazała inna dziennikarka.

Prawdą jest, że Sławomir Cenckiewicz wygrał z kancelarią premiera

— przyznała.

Wyrok sądu

Przypominamy, że Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne KPRM od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla prof. Sławomira Cenckiewicza - szefa BBN od sierpnia 2025 r.

Czytaj także

Adrian Siwek/X/TVP Info w likwidacji

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych