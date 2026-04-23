TVP Info w likwidacji kłamało na swojej wizji na temat przyczyn odejścia Sławomira Cenckiewicza z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Poruszono temat werdyktu Naczelnego Sądu Administracyjnego. Potem wycofywało się z tej sprawy w ramach „rzetelności dziennikarskiej”, ale słowo „przepraszam” nie padło.
Kilka dni temu 15 kwietnia Sławomir Cenckiewicz przegrał tę walkę. Sąd uznał, że dostępu do informacji niejawnych Sławomir Cenckiewicz nie ma. Nie ma takiego prawa do dostępu do informacji niejawnych. I ten ostatni wyrok to jest główna przyczyna, że Sławomir Cenckiewicz ze swojego stanowiska zrezygnował
— powiedziała dziennikarka TVP Info w likwidacji.
Kłamstwo TVP w likwidacji
Problem polega jednak na tym, że Sławomir Cenckiewicz sądowa batalię… wygrał. To rządzący za nic mieli wyrok sądu i nie przywrócili Sławomirowi Cenckiewiczowi dostępu do informacji niejawnych, na co uwagę zwracał sam były już szef BBN, tłumacząc swoją decyzję o rezygnacji.
Wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska, który nie szanuje prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbiera mi prawo dostępu do informacji niejawnych, na ręce prezydenta Karola Nawrockiego w dniu 22 kwietnia 2026 r. złożyłem rezygnację ze stanowiska Sekretarza Stanu – Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
— napisał w serwisie X.
Tłumaczenia neo-TVP
Po fali oburzenia TVP Info w likwidacji postanowiło sprostować informacje na ten temat, ale słowo „przepraszam” nie padło.
W ramach rzetelności dziennikarskiej informujemy, że w jednym z naszych serwisów padła błędna informacja o tym, że Sławomir Cenckiewicz przegrał przed NSA w sprawie dostępu do informacji niejawnych
— wskazała inna dziennikarka.
Prawdą jest, że Sławomir Cenckiewicz wygrał z kancelarią premiera
— przyznała.
Wyrok sądu
Przypominamy, że Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne KPRM od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla prof. Sławomira Cenckiewicza - szefa BBN od sierpnia 2025 r.
Adrian Siwek/X/TVP Info w likwidacji
