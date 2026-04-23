TYLKO U NAS. Co zawiera aneks do raportu o likwidacji WSI? Macierewicz: Główne nazwiska i główne przestępstwa antypaństwowe

Antoni Macierewicz (na zdjęciu) mówi o aneksie do raportu ws. WSI / autor: Telewizja wPolsce24
Aneks do raportu o likwidacji WSI zawiera dwa razy więcej materiałów i dwa razy więcej nazwisk. I zarówno główne nazwiska, jak i główne przestępstwa antypaństwowe, to jest kluczowy element tego tego aneksu” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, autor raportu o likwidacji WSI.

Jak poinformował dziś rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, „prezydent RP Karol Nawrocki przeszedł do formalno-prawnego etapu bezpośrednio zmierzającego do odtajnienia i podania do publicznej wiadomości Aneksu do Raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych”.

Aneks do raportu

Do sprawy na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, autor raportu o likwidacji WSI.

Raport ma blisko 400 stron tylko. Jest z lutego 2007 roku

— wskazał.

Tutaj są wszystkie najważniejsze nazwiska i wszystkie przestępstwa. To jest najważniejsze także w aneksie. Oczywiście aneks jest dwa razy większy, ma dwa razy więcej materiałów i dwa razy więcej nazwisk. I zarówno główne nazwiska, jak i główne przestępstwa antypaństwowe, to jest kluczowy element tego tego aneksu

— dodał.

Utajnienie

Antoni Macierewicz został zapytany, dlaczego przez tyle lat aneks nie został odtajniony.

To jest bardzo dobre pytanie. Pan prezydent Kaczyński chciał opublikować go zaraz po powrocie z sytuacji, do której pojechał 10 kwietnia 2010 roku, ale został zamordowany przez Putina. A co więcej, po dzień dzisiejszy jest kłamstwo formułowane przez Tuska w sprawie Putina. Putin jest broniony nieustannie, że on nic nie zrobił, że nie było żadnej zbrodni

— wskazał.

I inni niestety prezydenci w jakiś dziwny sposób się zachowywali. Pan prezydent Kaczyński był zdecydowany, żeby przed wyborami opublikować aneks

— dodał.

Rosyjskie interesy

Antoni Macierewicz został zapytany, jakie znaczenie ten dokument może mieć dla współczesnej polityki.

Jest dokumentem, który się zaczyna od genezy historycznej, bo pokazuje jaką rolę odgrywały służby specjalne z punktu widzenia interesów rosyjskich

— zaznaczył.

Te służby specjalne nie tylko w czasie formacji komunistycznej w Polsce, ale także po roku 89, kiedy rząd Jana Olszewskiego został obalony. Wtedy ograniczyliśmy ich liczbę, ale potem znowu zostali przywróceni ludzie z rosyjskich służb specjalnych czy też tych, które były podporządkowane rosyjskim służbom specjalnym i odgrywały rolę antypolską. Na tym polega problem

— wskazał.

Adrian Siwek/wPolsce24

Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

