„Będzie go bardzo brakowało”; „O sprawy w które wierzył, walczył całym sercem”; „Naprawdę wielka strata dla polskiego parlamentu, życia publicznego i społecznego” - to tylko kilka przykładów wpisów opublikowanych m.in. przez polityków po tym, jak dowiedzieliśmy się o śmierci posła Łukasza Litewki.
Wiadomość o śmierci posła Litewki spadła na wszystkich, jak grom z jasnego nieba. Parlamentarzysta zginął w wypadku drogowym, jadąc rowerem. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że kierowca samochodu osobowego zasłabł i zjechał na przeciwległy pas i z dużą siłą uderzył w posła jadącego na rowerze. Litewka zginął na miejscu.
Śmierć młodego parlamentarzysty poruszyła opinię publiczną. Wpisy na platformie X opublikowali posłowie ze wszystkich partii politycznych.
Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Odszedł człowiek młody, pełen energii i zaangażowania, który – niezależnie od politycznych różnic – potrafił dostrzegać ludzkie problemy i nieść pomoc tam, gdzie była ona najbardziej potrzebna. Pozostanie w pamięci wielu jako społecznik wrażliwy na krzywdę innych. W tych trudnych chwilach składam najszczersze kondolencje Rodzinie, Bliskim oraz wszystkim współpracownikom. Niech dobry Bóg obdarzy Go wiecznym pokojem, a pogrążonym w żałobie da siłę i ukojenie. Niech spoczywa w pokoju
— napisał prof. Przemysław Czarnek.
W ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia prowadziłem punkt, w czasie którego zabierał głos, nie mogę uwierzyć, że po raz ostatni. Zostawił po sobie tyle dobra, tyle łez zamienił w radość, spokój, nadzieję. Tylu z nas, wspierających jego zbiórki, pomagał stać się choć trochę lepszymi ludźmi. Nie ma słów. Nie ma słów… Zrobiłeś świetną robotę. Odpoczywaj. Teraz nasza kolej
— napisał Szymon Hołownia.
Z niedowierzaniem i smutkiem przyjąłem informację o tragicznej śmierci Łukasza Litewki, posła Lewicy. Składam wyrazy współczucia jego najbliższym, przyjaciołom i sejmowym współpracownikom. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie
— napisał Sławomir Mentzen.
Łukasz Litewka był wyjątkową osobą. Opatentował swój własny, wyjątkowy, model niesienia dobra. Zawsze uśmiechnięty, a przy tym zafrasowany, że zwraca się do niego więcej osób potrzebujących, niż on jest w stanie wesprzeć. Będzie go bardzo brakowało
— napisał Janusz Cieszyński.
Poseł Litewka nie żyje. Porządny gość. Miłośnik zwierząt. Cześć Jego Pamięci
— napisał Łukasz Rzepecki.
Wiadomość o śmierci (ledwo przechodzi to przez klawiaturę) Łukasza Litewki jest porażająca i przygnębiająca. Bardzo go lubiłem, ceniłem. Był świetnym kolegą z pracy i boiska piłkarskiego. Nieprawdopodobna tragedia…
— napisał Jan Kanthak.
Straszne. W wielu sprawach nie zgadzałem się z Łukaszem, ale był jednym z najbardziej bezpośrednich, szczerych i prostolinijnych – w dobrym sensie tego słowa! – a przez to osobiście po prostu uczciwych ludzi z innych obozów politycznych, których spotkałem. A o sprawy w które wierzył, walczył całym sercem. Będzie Go bardzo brakowało…
— napisał Paweł Jabłoński.
Polska straciła dziś człowieka o wielkim sercu. Łukasz Litewka był politykiem, który naprawdę wierzył w to, co robił. Walczył dla innych – autentycznie i z oddaniem. Łączymy się w bólu z Rodziną, Bliskimi i całą Lewicą
— czytamy na profilu Polski 2050.
Wstrząsająca, tragiczna wiadomość o śmierci posła Łukasza Litewki. Jeden z najsensowniejszych i najprzyzwoitszych działaczy Lewicy jakiego poznałem. Mój kolega z prezydium komisji ds. UE. Konstruktywny, opanowany, nie ulegający partyjnym wojnom o wszystko… Naprawdę wielka strata dla polskiego parlamentu, życia publicznego i społecznego, w które był tak mocno zaangażowany… Panie świeć nad Jego duszą.
— napisał Szymon Szynkowski vel Sęk.
Łukasz Litewka nie żyje. Łukasz był jedną z tych osób, która nie patrzyła na barwy partyjne czy poglądy, a na to czy może pomóc. I pomagał. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. Łukaszu nigdy cię nie zapomnimy
— napisała Marcelina Zawisza.
Dotarła do mnie tragiczna informacja o śmierci Łukasza Litewki. To wielka strata, która uświadamia, jak kruche jest życie. Choć w wielu sprawach fundamentalnie się różniliśmy i nie zawsze było nam po drodze w politycznych dyskusjach, to nigdy nie brakowało mi szacunku do jego ogromnej pasji i zaangażowania w pomoc innym.
Dziś te różnice nie mają żadnego znaczenia. Szacunek do drugiego człowieka musi stać ponad każdym sporem, zwłaszcza w obliczu tak nagłej i niewyobrażalnej tragedii. To był młody człowiek pełen energii i miał przed sobą całe życie. Składam najszczersze kondolencje Rodzinie oraz wszystkim Bliskim Łukasza. Spoczywaj w pokoju
— napisał Marcin Możdżonek.
Ciężko uwierzyć w informację o śmierci posła Łukasza Litewki… Zawsze uśmiechnięty, pozytywnie nastawiony do innych. Gotowy do pomocy i udzielenia wsparcia każdemu. Wyjątkowy człowiek, który zmieniał polską politykę na lepsze. Po prostu nie wierzę. Świeć Panie nad jego duszą
— napisał Sebastian Kaleta.
