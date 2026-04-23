PILNE

Tragiczna wiadomość! Nie żyje poseł Łukasz Litewka. Polityk jechał rowerem, gdy doszło do zderzenia z samochodem

autor: Facebook/Łukasz Litewka

Nie żyje poseł Łukasz Litewka. O śmierci parlamentarzysty poinformował Dziennik Zachodni. Polityk zginął w wypadku, jadąc rowerem na drodze między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Miał 36 lat. Według nieoficjalnych informacji, przyczyną wypadku było zasłabnięcie kierowcy auta osobowego, który zjechał na przeciwległy pas i z dużą siłą uderzył w rowerzystę.

Z ustaleń DZ wynika, że do tragicznego zdarzenia doszło na drodze między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Poseł jechał rowerem ulicą Kazimierską, gdy doszło do zderzenia z samochodem. Zginął na miejscu. Do zdarzenia doszło po godzinie 13:00.

W wyniku zderzenia z samochodem osobowym zginął rowerzysta. Droga w obu kierunkach jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Służby ogłosiły czarny alert drogowy

— poinformowała policja.

Nieoficjalna przyczyna tragedii

Jak nieoficjalnie ustaliła Interia, przyczyną wypadku było zasłabnięcie kierowcy auta osobowego. W pewnym momencie miał on zasłabnąć, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał na przeciwległy pas ruchu i z dużą siłą uderzył w rowerzystę.

Nie ma słów, które wyrażą żal i ból”

Śmierć posła potwierdził na platformie X marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

W tragicznym wypadku zginął Łukasz Litewka. Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci. Moje myśli są teraz z rodziną Łukasza

— napisał.

Poruszający wpis zamieszczono również na profilu Lewicy.

Nie ma słów, które wyrażą żal i ból, z jakim przyjmujemy dziś wiadomość o tragicznej śmierci naszego Przyjaciela, posła Łukasza Litewki.

Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra. Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny.

Odszedł w sposób, z którym nie potrafimy się pogodzić. Zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód.

Łukaszu, dziękujemy Ci za Twoją pracę, energię, za Twoją ogromną wrażliwość i za to, że pokazywałeś nam, jak być lepszymi ludźmi. Twoja nieobecność pozostawi pustkę, której nic nie wypełni. Będziemy walczyć o Twoje dziedzictwo.

Łączymy się w ogromnym bólu z Twoją rodziną oraz wszystkimi Bliskimi. Jesteśmy z Wami w tym niewyobrażalnie trudnym czasie

— czytamy.

Kim był Łukasz Litewka?

Łukasz Litewka był jednym z najmłodszych parlamentarzystów w obecnej kadencji Sejmu. Mandat poselski zdobył w wyborach w 2023 roku, startując z list Nowej Lewicy w okręgu sosnowieckim. Osiągnął wówczas fenomenalny wynik – ponad 40 tysięcy głosów.

kk/Dziennik Zachodni/Interia/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

