Nie żyje poseł Łukasz Litewka. O śmierci parlamentarzysty poinformował Dziennik Zachodni. Polityk zginął w wypadku, jadąc rowerem na drodze między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Miał 36 lat. Według nieoficjalnych informacji, przyczyną wypadku było zasłabnięcie kierowcy auta osobowego, który zjechał na przeciwległy pas i z dużą siłą uderzył w rowerzystę.
Z ustaleń DZ wynika, że do tragicznego zdarzenia doszło na drodze między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Poseł jechał rowerem ulicą Kazimierską, gdy doszło do zderzenia z samochodem. Zginął na miejscu. Do zdarzenia doszło po godzinie 13:00.
W wyniku zderzenia z samochodem osobowym zginął rowerzysta. Droga w obu kierunkach jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Służby ogłosiły czarny alert drogowy
— poinformowała policja.
Nieoficjalna przyczyna tragedii
Jak nieoficjalnie ustaliła Interia, przyczyną wypadku było zasłabnięcie kierowcy auta osobowego. W pewnym momencie miał on zasłabnąć, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał na przeciwległy pas ruchu i z dużą siłą uderzył w rowerzystę.
„Nie ma słów, które wyrażą żal i ból”
Śmierć posła potwierdził na platformie X marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
W tragicznym wypadku zginął Łukasz Litewka. Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci. Moje myśli są teraz z rodziną Łukasza
— napisał.
Poruszający wpis zamieszczono również na profilu Lewicy.
Nie ma słów, które wyrażą żal i ból, z jakim przyjmujemy dziś wiadomość o tragicznej śmierci naszego Przyjaciela, posła Łukasza Litewki.
Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra. Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny.
Odszedł w sposób, z którym nie potrafimy się pogodzić. Zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód.
Łukaszu, dziękujemy Ci za Twoją pracę, energię, za Twoją ogromną wrażliwość i za to, że pokazywałeś nam, jak być lepszymi ludźmi. Twoja nieobecność pozostawi pustkę, której nic nie wypełni. Będziemy walczyć o Twoje dziedzictwo.
Łączymy się w ogromnym bólu z Twoją rodziną oraz wszystkimi Bliskimi. Jesteśmy z Wami w tym niewyobrażalnie trudnym czasie
— czytamy.
Kim był Łukasz Litewka?
Łukasz Litewka był jednym z najmłodszych parlamentarzystów w obecnej kadencji Sejmu. Mandat poselski zdobył w wyborach w 2023 roku, startując z list Nowej Lewicy w okręgu sosnowieckim. Osiągnął wówczas fenomenalny wynik – ponad 40 tysięcy głosów.
kk/Dziennik Zachodni/Interia/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758675-tragiczna-wiadomosc-nie-zyje-posel-lukasz-litewka
