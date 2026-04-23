Rezygnacja z funkcji szefa BBN prof. Sławomira Cenckiewicz spotkała się z żywą reakcją wielu polityków. Zwłaszcza, że zadeklarował on wsparcie dla prof. Przemysława Czarnka - kandydata PiS na przyszłego premiera. „Masz nasze pełne wsparcie w swojej walce. Przywrócimy w Polsce porządek, prawo i szacunek do instytucji państwowych” - napisał w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki, o którym Cenckiewicz wspomniał w swoim dzisiejszym oświadczeniu.
Prof. Cenckiewicz stwierdził, że „po ośmiu miesiącach pracy w BBN jeszcze bardziej wie, kim są, jakimi intencjami się kierują i jak bardzo szkodzą Polsce od lat Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski, Tomasz Siemoniak, Włodzimierz Czarzasty czy Waldemar Żurek”. Jednocześnie zadeklarował pełne wsparcie dla starań kandydata PiS na premiera prof. Przemysława Czarnka w wygraniu przyszłorocznych wyborów i odsunięciu szkodliwej ekipy Tuska od władzy. Nie zapomniał jednak i o Mateuszu Morawieckim.
A poza tym niech ceniony przeze mnie Mateusz Morawiecki „łowi” w centrum, Koalicja Obywatelska przegra wybory, „Nowe ZSL” w tym kształcie zejdzie poniżej progu wyborczego, Prezydent RP obejmie patronatem Blok Senacki a prawica zbuduje przyszłą koalicję i w konsekwencji wyłoni rząd PiS… i Konfederacji
— napisał w w mediach społecznościowych były szef BBN.
Sławomir Cenckiewicz masz nasze pełne wsparcie w swojej walce. Przywrócimy w Polsce porządek, prawo i szacunek do instytucji państwowych. Wspólnie odsuniemy tę destrukcyjną władzę!
— zareagował na FB były premier Mateusz Morawiecki.
Wykonywał genialną pracę dla Polski
Do decyzji prof. Cenckiewicza odniosło się w mediach społecznościowych wielu polityków.
Minister Cenckiewicz wykonywał genialną pracę dla Polski w ramach kierowanego przez siebie BBN - przede wszystkim kierując się służbą propaństwową. Nie unikał tematów trudnych (ale b. potrzebnych) jak powszechne przeszkolenie wojskowe. Co więcej nie tylko mówił w mediach - ale przede wszystkim realizował, organizując wokół ważnych tematów konkretne działania. A pamiętajmy, że jednocześnie musiał codziennie zmagać się z przemysłem nienawiści układu D. Tuska.
To był wielki zaszczyt być wspólnie z Tobą w kierownictwie KPRP, Ministrze. Do zobaczenia na szlaku walki o suwerenną i wielką Polskę
— napisał w mediach społecznościowych wiceszef KPRP minister Adam Andruszkiewicz.
Prof. Cenckiewicz wykonał świetną pracę jako Szef BBN i jestem przekonany, że przysłuży się jeszcze Polsce na niejednym froncie.
Doczekamy się w Polsce ponownie czasów, w których rząd jest gotów do merytorycznej dyskusji o naszym bezpieczeństwie, a nie bezprawnego wykorzystywania służb specjalnych do walki z Prezydentem RP i jego doradcami.
Panie Profesorze, szacunek za postawę prawdziwego państwowca! Powodzenia w kontynuacji służby na rzecz Polski przy Prezydencie RP!
— skomentował na X także europoseł PiS Michał Dworczyk.
Prof. Cenckiewicz to jeden z najuczciwszych i najbardziej oddanych Polsce ludzi jakich znam. M. in. dlatego padł ofiarą tak skrajnej agresji ze strony ludzi Tuska. Wielki szacunek za zwycięską walkę o prawdę – i pełne wsparcie w dalszych bitwach, które nas czekają!
— stwierdził były wiceminister spraw zagranicznych poseł Paweł Jabłoński.
Rezygnacja Ministra Cenckiewicz to wielka strata dla Pana Prezydenta Karola Nawrockiego, dla BBN, KPRP – ale przede wszystkim dla Polski. Z kluczowego dla bezpieczeństwa kraju stanowiska odchodzi znakomity fachowiec, człowiek nieposzlakowany i patriota, który, co dla mnie osobiście bardzo ważne, konsekwentnie realizował także zgodną z najlepszym polskim interesem politykę pamięci.
Wielka strata, wielka szkoda
— uważa minister w Kancelarii Prezydenta RP Agnieszka Jędrzak.
Szacunek dla Pana Profesora Sławomira Cenckiewicza za odwagę, patriotyzm, bezkompromisowość w dążeniu do prawdy a zwłaszcza za propaństwową postawę, o której ekipa Tuska nie ma najmniejszego pojęcia
— napisała na X była marszałek Sejmu poseł Elżbieta Witek z PiS.
