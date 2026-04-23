Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen zamieścił w mediach społecznościowych spot, w którym obrażał polityków Prawa i Sprawiedliwości. Na wygenerowane przez AI nagranie zaeragowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. „Czy to przygrywka do pańskiej koalicji z ludźmi Tuska, o której ostatnio pan wspominał? Czas zawrócić - to zła droga dla Polski!” - zauważył Jacek Sasin..
Spot wygenerowany przez sztuczną inteligencję ukazywał m.in. Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka, którzy nie radzą sobie ze sterowaniem statku podczas sztormu i którzy zamiast współpracować, walczą o ster, prezes PiS Jarosław Kaczyński siedzi zaś zamknięty w kajucie, a w tym czasie Jacek Kurski świętuje w basenie mimo burzy.
Potem w iście propagandowym stylu Mentzen ukazany był jako przeciwieństwo… na jachcie.
Wartości nie toną. Czas na przesiadkę!
— napisał Mentzen.
„Zła droga dla Polski”
Na ten spot wygenerowany przez AI zareagowali w mediach społecznościowych politycy Prawa i Sprawiedliwości.
Kolejny, który „buduje zgodę” na prawicy. W czasie gdy Tusk doprowadził do blisko 300 mld deficytu, zapaści systemu ochrony zdrowia i rosnącego bezrobocia, Sławomir Mentzen zajmuje się publikowaniem filmików AI o PiS. Czy to przygrywka do pańskiej koalicji z ludźmi Tuska, o której ostatnio pan wspominał? Czas zawrócić - to zła droga dla Polski!
— zauważył Jacek Sasin, były wicepremier, były minister aktywów państwowych, poseł PiS.
Urocza reklamówka pokazująca z kim dziś walczy Pana partia, ale w jednym jest prawdziwa: w PiS jest dyskusja i spór programowy, w Konfederacji zamordyzm porównywalny tylko z tym, co dzieje się u Tuska. W kwestiach wartości sprawa zaś wygląda tak: zero programu, zero odpowiedzialności za ten stan rzeczy i zero chęci zmiany tej sytuacji. Pozostają mgliste hasełka, z których zresztą po czasie najchętniej się wycofujecie (vide „100 ustaw Mentzena”). Zachęcam do dobrej wspólnej pracy na rzecz Polski
— napisał Łukasz Schreiber, poseł PiS.
Sławku, płyniesz tym jachtem z KPO? Internet przyjmie wszystko – nawet politykę sprowadzoną do kabaretu. Tyle że państwo to nie scena dla influencerów, tylko odpowiedzialność za ludzi i bezpieczeństwo Polski
— wskazał Arkadiusz Mularczyk, europoseł PiS.
Głos zabrał także publicysta Wiktor Świetlik.
Nawet dowcipne, ale dość charakterystyczne, że wartości dla Sławomira Mentzena symbolizuje jacht. Na wartości więc siłą rzeczy stać promil obywateli. Ale reszta może zawsze wejść na moment za biletem albo zrobić sobie zdjęcie
— ocenił.
