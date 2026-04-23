Prezydent Karol Nawrocki jest gotów poprzeć ustawę o kryptowalutach autorstwa Polski 2050, jeśli Sejm przyjmie ją w obecnej formie. Do takich informacji dotarł dziennikarz Polsat News Paweł Balinowski. Z informacji PAP uzyskanych w Polsce 2050 wynika, że przedstawiciele tego ugrupowania zostali zaproszeni na spotkanie z „Pałacem Prezydenckim”. Ma się ono odbyć w przyszłym tygodniu, a jego tematem ma być właśnie projekt ustawy o kryptoaktywach autorstwa Polski 2050.
Weto prezydenta
W piątek Sejm po raz drugi nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki przekonywał tego dnia, że weto prezydenta nie było sprzeciwem wobec potrzeby regulacji rynku, a wobec „wadliwego modelu regulacji”.
Prezydent Karol Nawrocki powiedział w piątek w Kanale Zero, że odpowiedzialny za 30 tys. osób potencjalnie poszkodowanych ws. giełdy kryptowalut Zondacrypto jest rząd. Dodał, że „ani przez sekundę nie żałuje i nie żałował” weta. Wskazał też, że jeśli rząd miał „informacje z polskich służb” mógł ostrzec inwestujących.
Chcę to powiedzieć publicznie: ja informacje z polskich służb o tym, co się dzieje wokół Zondacrypto, dostałem po pierwszym wecie
— przekazał Nawrocki. Jak dodał, „to, co najważniejsze - to prawo (zawetowana ustawa) nie rozwiązałoby problemu, o którym dziś mówimy”.
Projekt Polski 2050
Swoją wersję ustawy o kryptowalutach zgłosili na początku grudnia posłowie Polski 2050. Jak przekonywali uwzględnia ona niektóre zastrzeżenia prezydenta, przedstawione w uzasadnieniu do weta.
Składamy bardzo podobny projekt do tego rządowego, który skutecznie zawetował prezydent. Jest to projekt ulepszony, który jest krokiem naprzód wobec argumentów pana prezydenta, które choć naciągane, być może warte są rozważenia. Nasz projekt zakłada m.in. pięciokrotne obniżenie maksymalnych opłat za emisję tokenów, a także usunięcie niektórych przepisów nadregulacyjnych
— informował wówczas poseł Adam Gomoła.
Poseł w rozmowie z Interią pytany o doniesienia Polsat NEWS powiedział, że gdy rozmawiał z szefem KPRP Zbigniewem Boguckim, ten „wykazał daleko posunięty optymizm wokół tej sprawy”.
Nie otrzymałem 100-proc. twardej deklaracji, że Pałac poprze nasz projekt, ale dla prezydenta byłoby to idealne rozwiązanie, żeby wyjść z kryzysu wizerunkowego wokół tej sprawy. Mam więc przekonanie graniczące z pewnością, że wypracujemy porozumienie, gdy tylko ustawa wyjdzie z marszałkowskiej zamrażarki
— dodał.
Jeżeli pan prezydent mówi, że ustawa zaproponowana przez Polskę 2050 jest ok i byłaby dla niego do zaakceptowania, to znaczy, że trzeba w tę stronę iść
— powiedział inny poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak.
Propozycja bez większości
O poparcie dla projektu autorstwa Polski 2050 pytany był również rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz. Minister wskazał, że prezydent sam poinformuje o swojej decyzji.
Jaka będzie decyzja prezydenta, to sam pan prezydent o tym poinformuje, tak jak w przypadku każdej ustawy, którą rozpatruje
— powiedział Leśkiewicz. Rzecznik podkreślił, że prezydent rozmawia o ważnych projekt ustaw ze wszystkimi środowiskami politycznymi.
Przypomniał też, że propozycja Polski 2050 została przedstawiona w Sejmie już kilka miesięcy temu i od tamtej pory „nie znalazła uznania większości rządzących”. Dodał, że również kilka miesięcy temu doszło do spotkania prezydenta z przedstawicielami klubów i kół poselskich i na to spotkanie nie przyszli przedstawiciele KO i Lewicy.
A to był ten moment, by porozmawiać o ważnych projektach ustaw
— podkreślił Leśkiewicz.
Propozycja Polski 2050 zakłada m.in. pięciokrotne obniżenie maksymalnych opłat za emisję tokenów, a także usunięcie niektórych przepisów nadregulacyjnych. Tokeny, czyli kryptoaktywa, to cyfrowe jednostki wartości przypisane do konkretnego projektu inwestycyjnego. Może je kupić każdy.
Spotkanie u prezydenta
