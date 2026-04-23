Rezygnacja Sławomira Cenckiewicza ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego została przyjęta z dniem 23 kwietnia; pełniącym obowiązki szefa BBN został gen. Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca szefa Biura – poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, dodając, że Cenckiewicz będzie funkcjonował w ramach Kancelarii Prezydenta RP jako przewodniczący Rady Bezpieczeństwa i Obronności.
Dotychczasowy szef BBN Sławomir Cenckiewicz poinformował dzisiaj o złożeniu w środę rezygnacji ze swojego stanowiska.
Rzecznik prezydenta podkreślił we wpisie na platformie X, że „wobec łamiących prawo działań rządzących, którzy nie szanują prawomocnych wyroków sądów, bezpodstawnie odbierają profesorowi Sławomirowi Cenckiewiczowi prawo dostępu do informacji niejawnych, paraliżując w ten sposób funkcjonowanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego”, Cenckiewicz złożył rezygnację ze stanowiska na ręce prezydenta. Podkreślił, że rezygnacja przyjęta została z dniem 23 kwietnia, w czwartek.
Poinformował jednocześnie, że pełniącym obowiązki szefa BBN został gen. Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca szefa Biura.
Odpowiedzialna decyzja
Podczas konferencji prasowej Leśkiewicz podkreślił, że każdy, kto myśli, że decyzja Cenckiewicza to wyraz słabości jest w błędzie. Zapewnił, że rezygnacja ze stanowiska szefa BBN nie została podjęta ad hoc, pod wpływem emocji.
Prof. Cenckiewicz podjął tę decyzję odpowiedzialnie, bo doskonale wie, że jako odpowiedzialny urzędnik RP nie może być pretekstem do bezprawnych działań rządzących wobec prezydenta i Kancelarii Prezydenta RP
— powiedział Leśkiewicz.
Pan Sławomir Cenckiewicz, pan prof., będzie funkcjonował w ramach Kancelarii Prezydenta RP jako przewodniczący Rady Bezpieczeństwa i Obronności, ale także będzie doradzał prezydentowi w sprawach dotyczących bezpieczeństwa
— poinformował Leśkiewicz.
Dodał, że Cenckiewicz „jest pełnoprawnym, wysoko wykwalifikowanym urzędnikiem państwowym prezentującym propaństwową postawę”.
Leśkiewicz zapewnił również, że „nigdy nie było i nie ma konfliktu pomiędzy panem prof. Sławomirem Cenckiewiczem a jakimkolwiek innym przedstawicielem kierownictwa Kancelarii Prezydenta”.
To jest sztucznie wykreowany news
— zapewnił.
kk/PAP
