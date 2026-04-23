„Ujawnienie aneksu jest realizacja prawa obywateli do informacji, wiedzy o mechanizmach funkcjonujących w instytucjach państwowych”; „Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego ma charakter państwowy, a nie polityczny. Celem nie jest eskalowanie sporów, ani wykorzystywanie tego aneksu do bieżącej walki politycznej. Celem jest oddzielnie faktów od ocen i opinii” - powiedział na konferencji prasowej rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz, mówiąc o decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odtajnieniu aneksu do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych.
Kolejny krok ku upublicznieniu raportu ws. WSI
O tym, że proces podejmowania decyzji w sprawie aneksu do raportu WSI jest na ukończeniu, prezydent informował w miniony piątek.
Jak nie będzie przeciwwskazań prawnych, to go upublicznię
— zapowiedział wówczas Nawrocki.
W dzisiejszym wpisie na portalu X Leśkiewicz poinformował, że po wykonaniu analiz i prac merytorycznych w BBN - zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią - prezydent Nawrocki przeszedł do formalno-prawnego etapu „bezpośrednio zmierzającego do odtajnienia i podania do publicznej wiadomości Aneksu do Raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych”.
Leśkiewicz zaznaczył, że prezydent przekazał zanonimizowane - zgodne z wyrokiem TK z 2008 roku - uzupełnienie raportu, w celu jego zaopiniowania.
Czytaj także
Temat raportu został równiez poruszony podczas konferencji prasowej rzecznika prezydenta RP Rafała Leśkiewicza.
Aneks do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych powstał w 2007 r. Niedługo po opublikowaniu samego raportu. Od 18 lat jest przechowywany w kancelarii tajnej BBN. Kolejni prezydenci RP nie zdecydowali się na odtajnienie i upublicznienie raportu z likwidacji WSI, mimo że sam raport trafił do opinii publicznej w lutym 2007 r. Wcześniej prezydent RP Lech Kaczyński przeprowadził konsultację z marszałkami Sejmu i Senatu, a publikacja odtajnionego raportu nastąpiła w Monitorze Polskim 16 lutego 2007 r.
— przypomniał.
Po objęciu urzędu prezydenta RP przez Karola Nawrockiego polecił on BBN przeprowadzenie analiz, a także prac merytorycznych mających przygotować zanimizowaną wersję dokumentu do odtajnienia i podania do publicznej wiadomości. Tymi pracami kierował gen. Andrzej Kowalski. Działania analityczne i merytoryczne realizowano zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 27 czerwca 2008 r. Ten wyrok nakazywał anonimizację danych wrażliwych, a także danych, których ujawnienie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo RP
— wskazał.
Leśkiewicz wskazał, że prezydent Nawrocki skierował raport do marszałka Sejmu i marszałek Senatu w celu uzyskania od nich opinii ws. raportu, co jest konieczne, a co wynika z prawa.
Proces wchodzi w fazę formalno-prawną, bezpośrednio zmierzającą do odtajnienia i upublicznienia tego dokumentu. Warunkiem formalnym wynikającym z prawa (…) jest konieczność uzyskania dwóch opinii – marszałka Sejmu i marszałek Senatu. Dlatego prezydent Karol Nawrocki, jako strażnik konstytucji (…) wykonuje ten obowiązek sformułowany w ustawie i kieruje ten raport w formie zanonimizowanej do marszałka Sejmu i marszałek Senatu
— poinformował, dodając, że opinie te nie są wiążące dla prezydenta.
Ale obowiązek skierowania raportu z likwidacji WSI pan prezydent właśnie spełnia. Ten dokument trafi do kancelarii Sejmu i Senatu
— zaznaczył.
Decyzja o odtajnieniu i publikacji aneksu do raportu z likwidacji WSI stanowi istotny element domykania ważnego etapu porządkowania państwa po transformacji ustrojowej. Przez lata ta kwestia pozostawała nierozstrzygnięta. Była obciążona licznymi sporami politycznymi i wątpliwościami co do sposobu ujawniania informacji. Dziś państwo działa w sposób uporządkowany i odpowiedzialny. Pan prezydent wyciągając wnioski z wcześniejszych doświadczeń stosuje się do standardów wynikających z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, ale także odpowiada na oczekiwania społeczne
— podkreślił.
Ujawnienie aneksu jest realizacją prawa obywateli do informacji, wiedzy o mechanizmach funkcjonujących w instytucjach państwowych. Transparentność życia publicznego nie może się jednak odbywać kosztem bezpieczeństwa państwa. Stąd ten dokument ma formę zanonimizowanej kopii. Proces przygotowania dokumentu (…) poprzedzony był wnikliwą analizą.
Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego ma charakter państwowy, a nie polityczny. Celem nie jest eskalowanie sporów, ani wykorzystywanie tego aneksu do bieżącej walki politycznej. Celem jest oddzielnie faktów od ocen i opinii. Stworzenie warunków do spokojnej, merytorycznej refleksji nad naszą przeszłością
— zaznaczył.
kk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758660-aneks-do-raportu-ws-wsi-trafi-do-kancelarii-sejmu-i-senatu
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.