Politycy Prawa i Sprawiedliwości alarmują o dramatycznej sytuacji w polskiej służbie zdrowia. Pod hasłem „Chora Koalicja” publikują nagrania i odbywają konferencje w różnych zakątkach kraju w związku z protestem szpitali powiatowych. W placówkach na terenie całej Polski od poniedziałku 20 kwietnia trwa „Czarny Tydzień”. PiS udostępniło w mediach społecznościowych mapę protestujących szpitali, przed którymi organizuje konferencje.
Radykalne cięcia, wydłużone kolejki na badania specjalistyczne i dramat pacjentów - między innymi w ten sposób można scharakteryzować obecną sytuację w sektorze ochrony zdrowia. W związku z tym w szpitalach powiatowych w całej Polsce od początku obecnego tygodnia trwają protesty. Przed szpitalami, które włączyły się w tzw. „Czarny Tydzień” konferencje organizują także politycy PiS.
Kryzys w służbie zdrowia dzieje się tu i teraz - w całej Polsce trwa protest szpitali powiatowych. Kolejki rosną, zamykane są oddziały, pieniędzy brakuje, a pacjent zostaje sam. To polska mapa problemów, których rząd koalicji 13 grudnia nie chce widzieć. My mówimy o tym głośno! Udostępnij #ChoraKoalicja
— czytamy w mediach społecznościowych, gdzie PiS opublikowało mapę z zaznaczonymi placówkami, przed którymi odbywają się konferencje.
I tak w Pińczowie byli m.in. wiceprezes PiS Anna Krupka i poseł Mariusz Gosek.
Trwa czarny protest przeciwko chorej koalicji 13 grudnia
— powiedziała Krupka.
Mówimy wprost: minister Sobierańska-Grenda do dymisji
— podkreślił Gosek.
W Poznaniu był natomiast poseł Bartłomiej Wróblewski.
Narasta kryzys w ochronie zdrowia☝️Leczenie przestaje być prawem obywatela, a staje się zależne od jego możliwości finansowych: ❌ w ogólnopolskim proteście („czarny tydzień”) bierze udział ponad 100 szpitali, ❌ co najmniej 40 szpitali jest na krawędzi bankructwa, ❌ przez cięcia finansowania nadwykonań czas oczekiwania dramatycznie się wydłuża (np. na kolonoskopię 2 lata!). Dotyczy to także m.in. gastroskopii, badań rezonansem czy tomografem, leczenia zaćmy czy endoprotez, ❌ ograniczane są programy lekowe i posiłki w szpitalach, ❌ w 2025 Miejski Szpital im. Raszei w Poznaniu miał 7 mln zł straty, a już w 2026 Szpital Miejski im. Strusia będzie miał ponad 15 mln zł strat. Nasz kandydat na premiera Przemysław Czarnek proponuje przeniesienie 800 milionów złotych z Telewizji Polskiej w likwidacji bezpośrednio do systemu ochrony zdrowia W poniedziałek organizuje w Sejmie szeroki szczyt medyczny
— napisał na portalu X.
Przed szpitalem w Otwocku był natomiast poseł Sebastian Kaleta.
Konferencja przed PCZ w Otwocku w związku z protestem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Sytuacja szpitali powiatowych jest bardzo trudna, państwo musi zadbać o stabilne finansowanie placówek, które są fundamentem bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
— napisał polityk na portalu X.
Sytuacji placówki w Lęborku przyjrzał się poseł Michał Kowalski.
Szpitale powiatowe w całym kraju protestują, bo brakuje pieniędzy na leczenie pacjentów Aż 90 proc. tych placówek odnotowało straty❗ Nie możemy pozwolić na demontaż ochrony zdrowia
— napisał na platformie X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758658-pis-przed-szpitalami-powiatowymi-sobieranska-grenda-do-dymisji
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.