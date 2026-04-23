Prof. Sławomir Cenckiewicz w oświadczeniu, w którym poinformował o swoim odejściu z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, oprócz wyjaśnienia przyczyn swojej decyzji, wskazał również na nową rolę, którą przyjdzie mu pełnić. Historyk zadeklarował, że będzie „jeszcze mocniej rozliczał obecny antypaństwowy wandalizm rządu robiąc wszystko, by misja prof. Przemysława Czarnka zakończyła się sukcesem”. Na jego wpis odpowiedział kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek.
„Uwolnić Urząd Prezydenta RP od nieustannej presji”
Decyzja prof. Cenckiewicza zaskoczyła opinię publiczną. W obszernym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych historyk wyjaśnił, że odchodzi z urzędu, aby „uwolnić Urząd Prezydenta RP od nieustannej presji i ingerencji, której – jako wróg publiczny rządu Tuska, Sikorskiego i Kosiniaka-Kamysza – byłem i jestem powodem”.
Wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska, który nie szanuje prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbiera mi prawo dostępu do informacji niejawnych, na ręce prezydenta Karola Nawrockiego w dniu 22 kwietnia 2026 r. złożyłem rezygnację ze stanowiska Sekretarza Stanu – Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
— poinformował w sieci prof. Sławomir Cenckiewicz. W BBN historyka zastąpi gen. Andrzej Kowalski.
Czytaj także
„Razem do zwycięstwa!”
W dalszej części wpisu Cenckiewicz podkreśla, że „Tusk i jego zagony z SB, LWP, WSW, FSB i WSI nie mają zatem powodu do świętowania”.
W nowej roli będę jeszcze mocniej rozliczał obecny antypaństwowy wandalizm rządu robiąc wszystko, by misja prof. Przemysława Czarnka zakończyła się sukcesem. Mam wiedzę i doświadczenie wyniesione z pełnionych urzędów i kampanii wyborczej 2024/2025 r., które pragnę przekazać prof. Czarnkowi jako kandydatowi na premiera RP. Powodzenie tej trudnej misji jest naszą racją stanu!
— zaznaczył.
Historyk nawiązał również do Mateusza Morawieckiego, a także przyszłych rządów PiS-u z Konfederacją.
A poza tym niech ceniony przeze mnie Mateusz Morawiecki „łowi” w centrum, Koalicja Obywatelska przegra wybory, „Nowe ZSL” w tym kształcie zejdzie poniżej progu wyborczego, Prezydent RP obejmie patronatem Blok Senacki a prawica zbuduje przyszłą koalicję i w konsekwencji wyłoni rząd PiS… i Konfederacji. Polska potrzebuje jedności patriotów! Polska potrzebuje rządu narodowego! Polska potrzebuje Nowego Państwa!
— zakończył.
Na deklarację Cenckiewicza zareagował kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek.
Bardzo dziękuję Profesorze za deklarację współpracy w walce o zwycięstwo Polski. Razem do zwycięstwa!
— napisał prof. Czarnek.
A raptem kilkanaście godzin wcześniej, prof. Czarnek zamieścił inny wpis, do którego dodał wspólne zdjęcie z Cenckiewiczem.
Drogi Ministrze Sławku, dziękuję za ważne rozmowy także o sytuacji Łucznika w Radomiu. Walczymy razem o zwycięstwo Polski
— czytamy.
kk/wPolityce/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758656-nowa-rola-cenckiewicza-byly-szef-bbn-zlozyl-jasna-deklaracje
