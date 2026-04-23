„Skuteczność polityka to jest tak naprawdę dowożenie. Donald Tusk dowozi i mam nadzieję, że ludzie docenią to za rok” - powiedział europoseł KO Michał Szczerba podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Oprócz znikomej realizacji obietnic, Tusk doprowadza do degradacji Polski na każdej płaszczyźnie…
W Katowicach odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy, na którym pojawili się również prominentni politycy z polskiego podwórka. Wśród nich znalazł się europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, który wziął udział w debacie zorganizowanej przez Kanał Zero. Polityk KO postanowił wychwalać szefa Koalicji 13 Grudnia pod niebiosa.
„Donald Tusk dowozi”
Skuteczność nie polega na tym, że się pokazuje slajdy w PowerPoincie, pan premier Mateusz Morawiecki był od tego kluczowym specjalistą i symbolem. Skuteczność polityka to jest tak naprawdę dowożenie. Donald Tusk dowozi i mam nadzieję, że ludzie docenią to za rok
— powiedział.
Wszyscy pamiętają słynne 100 konkretów na 100 dni Donalda Tuska, który na jednym ze spotkań z wyborcami mówił, że dostał niecałe 31 proc. głosów, dlatego zrealizował tylko 1/3 obietnic. Oprócz znikomej realizacji obietnic, Tusk doprowadza do degradacji Polski na każdej płaszczyźnie…
xyz/Kanał Zero/X
