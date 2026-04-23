Odtajnienie aneksu do raportu ws. WSI coraz bliżej? Leśkiewicz: Prezydent Nawrocki przeszedł do formalno-prawnego etapu

Pałac Prezydencki - zdj. ilustracyjne / autor: Fratria
Prezydent RP Karol Nawrocki przeszedł do formalno-prawnego etapu bezpośrednio zmierzającego do odtajnienia i podania do publicznej wiadomości Aneksu do Raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych” - poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na portalu X. „Kropka nad i… już blisko!” - dodał szef BBN Sławomir Cenckiewicz.

Z Pałacu Prezydenckiego nadszedł właśnie kolejny sygnał, który wskazuje, że odtajnienie aneksu do raportu z likwidacji WSI jest już coraz bliżej.

W tej chwili jesteśmy po etapie analiz retorycznych, tego co się znajduje w raporcie. Był wyrok TK, a teraz są analizy formalno-prawne prowadzone w biurze BBN

— powiedział 3 kwietnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na antenie Radia Zet.

Dziś współpracownik prezydenta poinformował, że kolejny etap jest już zakończony.

Po wykonaniu analiz i prac merytorycznych w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Prezydent RP Karol Nawrocki przeszedł do formalno-prawnego etapu bezpośrednio zmierzającego do odtajnienia i podania do publicznej wiadomości Aneksu do Raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych

— napisał na portalu X Leśkiewicz.

Formalny element procesu

Wykonując dyspozycję art. 70 c ust. 2 w związku z art. 70 d ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Prezydent RP przekazał marszałkom Sejmu i Senatu uzupełnienie Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych, w zakresie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 1-10 oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

— czytamy na profilu rzecznika prezydenta RP.

Jednocześnie na podstawie art. 70 c ust. 3 w związku z art. 70 d ust. 3 ww. ustawy, Prezydent RP przekazał zanonimizowane, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2008 r., sygn. K 51/07, uzupełnienie Raportu, w celu zaopiniowania tego dokumentu przez marszałków Sejmu i Senatu

— dodał Leśkiewicz.

Opinie, które nie mają charakteru wiążącego dla Prezydenta RP, są formalnym elementem procesu zmierzającego do odtajnienia i podania do publicznej wiadomości Aneksu do Raportu z likwidacji WSI

— podsumował.

Szef BBN Sławomir Cenckiewicz udostępnił wpis rzecznika prezydenta, dodając od siebie krótko:

Kropka nad i… już blisko!

X/Joanna Jaszczuk

