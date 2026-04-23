Koalicja Obywatelska szła w 2023 roku do wyborów z pakietem 100 konkretów. Wśród nich znalazło się podniesienie kwoty wolnej od podatku. Europoseł Budka został zapytany o tę kwestię na antenie Radia Zet.
W tym roku na pewno nie. Mamy rekordowe wydatki zbrojeniowe. Potrzebujemy dodatkowych środków na system ochrony zdrowia. Nie da się wszystkiego w jednym budżecie pomieścić. Nie da się jednocześnie obniżyć dochodów i zwiększyć wydatków
— powiedział polityk KO.
„W tym roku nie ma na to środków”
Redaktor Marcin Zaborski wskazał, że podniesienie kwoty wolnej od podatku znalazło się na czwartym miejscu 100 konkretów. „Jest panu choć trochę takiego zawstydzenia, zażenowania, że tego słowa w tym przypadku nie dotrzymaliście?” - dopytał.
Chciałbym, żeby to zostało zrealizowane na koniec kadencji, ale wiem doskonale jak wygląda budżet. Wiem doskonale ile Polska potrzebuje na chociażby ochronę zdrowia czy też na kwestie związane z obronnością
— odpowiedział Budka.
„Ale jeśli to ma być zrealizowane w tej kadencji Sejmu, to jest naprawdę ostatni dzwonek. Za chwilę musicie położyć to na stole, inaczej tego nie będzie” - stwierdził redaktor.
Jeżeli będzie taka możliwość finansowa, to z pewnością minister finansów przedłoży odpowiedni projekt, ale w tym roku nie ma na to środków. Zobaczymy jak będzie w przyszłym roku […] Kwota wolna jest rzeczywiście takim zobowiązaniem, które powinno być wypełnione
— stwierdził polityk KO.
xyz/X/Radio Zet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758647-co-z-kwota-wolna-od-podatku-budka-w-tym-roku-na-pewno-nie
