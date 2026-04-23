Od pewnego czasu lewicowa i liberalna strona internetu pokochała Kacpra Nowickiego. Młody mężczyzna pojawia się na spotkaniach z europosłem PiS Patrykiem Jakim na uczelniach. Dla zwolenników obecnej koalicji, zwłaszcza jej lewicowej części, jest „studentem, który zgasił Jakiego”. Czy jednak tylko „zwykłym” studentem? Nie każdy 23-latek w Polsce może przecież poszczycić się własnym programem na antenie TVP w likwidacji. Poza tym Nowicki jest również asystentem europosła Lewicy Krzysztofa Śmiszka. Kiedy postanowił powtórzyć swoje „zaoranie” europosła Jakiego i wyruszył za politykiem opozycji do Gliwic, aktywiście poszło już nieco słabiej.
23-latek z Poznania został „gwiazdą” koalicji 13 grudnia, zwłaszcza jej lewicowej części, bo wobec części „platformerskiej” ma swoje zastrzeżenia. Przedstawiany jest jako „student, który zaorał Jakiego”.
Kacper Nowicki na początku kwietnia pojawił się na spotkaniu europosła PiS Patryka Jakiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkania z Jakim oraz innym europarlamentarzystą PiS, Tobiaszem Bocheńskim na uniwersytetach, są częścią akcji „Zmień nasze zdanie”, inspirowane inicjatywą amerykańskiego ruchu MAGA i śp. Charliego Kirka. Po tym, jak podbił serca lewicowego i „platformerskiego” komentariatu, Nowicki zaczął pojawiać się też na innych spotkaniach z Jakim.
Przyjechałem dzisiaj do Gliwic z dobrą wolą. Miałem nadzieję, że pan Patryk Jaki po prostu zostawi uniwersytety w spokoju
— powiedział wczoraj po spotkaniu w Gliwicach niezwykle otwarty i tolerancyjny przedstawiciel „społeczeństwa obywatelskiego”.
Co wydarzyło się w Gliwicach?
Swoje kolejne spotkanie z Nowickim europoseł Jaki opisał na portalu X.
Media 3RP przebrały działacza lewicy za „studenta” - dałem mu raz wygłosić oświadczenie w Poznaniu i zrobiły z niego „gwiazdę” . Był pewny siebie i przyszedł jeszcze raz - teraz jednak zaproponowałem rozmowę i okazało się, że wszystko co wygłosił w Poznaniu było nieprawdą, a przy okazji przytulił kasę za występy w TVP w likwidacji, którą jego koalicja obiecała dać na onkologię
— zwrócił uwagę. Do wpisu dołączył nagranie swojej dyskusji w Gliwicach z wcale nie tak bardzo „przypadkowym” studentem.
Dokładniej działalność młodego aktywisty opisał profil Lemingopedia na portalu X.
Chylę czoła przed kwiatem polskiego dziennikarstwa, który przez tydzień nazywał Kacpra Nowickiego „studentem”, który zgasił Jakiego w Poznaniu. Orka polegała na wycięciu fragmentu własnego wystąpienia i ucięciu odpowiedzi polityka… czyli tak jak oni to rozumieją. Pompowanie balonika trwało tydzień. Wywiady w OKO press, Wyborczej, Newsweeku, w Fakcie zrobiono cały wywiad, w którym gość momentalnie tak odlatywał, że przekraczało to granice przyzwoitości. No bezczelności chłopakowi odmówić nie można. Najlepsze wydarzyło się przedwczoraj. Otóż pan Kacper pojawił się w „Kwiatkach Polskich”, programie dla inteligentnych inaczej, który prowadzą osoby tymczasowo dywersyfikujące koszty prowadzenia działalności TVN-u. Pani prowadząca zapytała Kacpra opowiadającego, że on to się niczego nie boi, a na spotkania pisiory dowożą autokarem i nie ma tam żadnych młodych ludzi. Pan Kacper zapowiedział nawet, że już wkrótce spotka się z Patrykiem ponownie
— czytamy.
Do spotkania doszło, „silni razem” zachwycili się, choć aktywista tym razem „nie wyciął rolki, tylko poszedł na żywioł.
I pal sześć, gdyby Jaki wyciągnął mu tylko wszystkie kłamstwa i publicznie, przy wszystkich, weryfikował kolejne, których młody dopuścił się już na spotkaniu. Zweryfikował unijne dokumenty o x płciach, puścił mu lewicowego koalicjanta, który deklarował, że płci może być nieskończona ilość Niestety na tym się nie skończyło. I to już było jednak niehumanitarne. Okazało się, że ten Kacper, który robił za etatowego studenta od orania we wszystkich największych mediach, to po prostu asystent Krzysztofa Śmiszka, kandydat Lewicy i prowadzący program w TVP, promujący tam Waldka Żurka w gumiakach (nie żartuję), Hołdysa, Tuleyę, Machińską, Martę Lempart, Tour de Konstytucja, Kocjana - co robił za słupa dla nielegalnego finansowania kampanii obrzydzającej Karola Nawrockiego, a nawet panią Suchanow i Ferenc (tą od Joanny z Krakowa). Jak Jaki przycisnął go, ile w tej TVP w likwidacji zarobił, to bohater lewicy miaucząc zasłaniał się… że nie wie. Pewne jest jedno. Na onkologię to nie poszło
— napisano.
Dodajmy, że Bodnar, Hołdys czy Żurek nie byli jedynymi ciekawymi gośćmi „magazynu społeczeństwa obywatelskiego”, który prowadzi młody aktywista kreowany na „przypadkowego” studenta, który „spontanicznie” „zaorał” Patryka Jakiego.
Jutro (sobota) 🕑1️⃣4️⃣:0️⃣0️⃣ TVP3 📺 premierowy odcinek magazynu społeczeństwa obywatelskiego „O milimetr”! Wyruszymy na granicę polsko - białoruską, gdzie osiemnastoletni Mateusz Rybak ratuje ludzi w drodze, a swoją misję rozpoczął, gdy miał czternaście lat.
Gościniami Kacpra Nowickiego będą również:
Paulina Kieszkowska - adwokatka, współzałożycielka Inicjatywy Wolne sądy oraz
Agnieszka Sadowska - fotoreporterka, autorka słynnych zdjęć dzieci z Michałowa.
Jak działają aktywiści❓ Co naprawdę dzieje się na granicy❓ Czy muszą tam ginąć ludzie❓
— tak zapowiadano program 25 lutego 2025.
Najbliższy odcinek poświęcony będzie natomiast… działalności „Ostatniego Pokolenia”.
Czy z Kierwińskim pan Kacper też podyskutuje?
Swoje poglądy Nowicki wyłuszczył niedawno w rozmowie z OKO.Press.
PiS to dziś właśnie skrajna prawica, która z partii populistycznej wyewoluowała niestety w szurską neokonfederację. Znam mechanikę mediów społecznościowych. Specjalnie zadałem Patrykowi Jakiemu kilka bardzo konkretnych pytań, wiedząc, że on nie ma na nie odpowiedzi
— chwalił się młody mężczyzna.
Jak na lewicowca operującego wszędzie, gdzie się da, feminatywami i osobowatywami, zaprezentował w tym wywiadzie piękny przykład klasizmu.
Jaki, spotykając się ze studentami, nieudolnie próbuje kopiować Charliego Kirka. Tylko że popełnia jeden błąd. Kirk objeżdżał słabe uniwersytety, w agrarnych i małomiasteczkowych stanach, gdzie było mniej młodzieży, która była w stanie go skontrować. A Patryk Jaki porywa się na Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, wcześniej był na Uniwersytecie Warszawskim i tam dostaje zasłużone bęcki.
— przekonywał.
Europosła Jakiego aktywista nazwał również „Kirkiem z TEMU”. „Silni Razem” zachwycają się dyskusjami Kacpra Nowickiego z Patrykiem Jakim, ale nieco „umyka” im tyrada skierowana do polityka KO - szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, któremu w „Kwiatkach Polskich” na antenie TVP Info w likwidacji wytknął:
W 2023 r. ponad 70 proc. młodych ludzi, tej najmłodszej grupy, poszło do wyborów. Mieliśmy nadzieję na wielką zmianę. To znaczy obiecywano nam wszystko. Ja na przykład słyszałem, że jako 24-letni człowiek w Polsce będę mógł założyć w przyszłości rodzinę z moim partnerem. A teraz słyszę, że pan minister Kierwiński oponuje [przeciwko transkrypcji „małżeństw” jednopłciowych zawartych poza Polską]. Nagle od człowieka, z którym stałem na tych samych manifestacjach, w koszulce „Konstytucja”, kiedy miałem lat 16, słyszę, że jemu to jednak nie pasuje.
Kierwińskiemu Kacper Nowicki zadałby natomiast pytanie:
Panie ministrze Kierwiński, czy szanujemy wyroki europejskich i polskich sądów? Czy skoro pan i inni posłowie Platformy Obywatelskiej tak ochoczo podawali moje „masakrowanie” Patryka Jakiego, to czy chętnie odpowie pan na zarzuty tego, że w tym momencie doprowadza pan trzy miliony osób w tym kraju, że one mogę nie chcieć tu żyć?
Człowiek, który zarzuca PiS „populizm”, zaufał Koalicji Obywatelskiej lub jej „reglamentowanej” Lewicy, że zalegalizuje mu „małżeństwa” LGBT i dziwi się, że wyszło, jak wyszło. Parcie na szkło i wygadanie z całą pewnością nieproporcjonalne do wiedzy na temat dziedziny, którą postanowił się zająć, czyli polityki. Gdy tej wiedzy i doświadczenia pan Kacper zdobędzie trochę więcej, być może zrozumie, że „społeczeństwo obywatelskie” to nie tylko poparcie dla „małżeństw” LGBT czy „ratowanie” migrantów zwożonych przez Putina i Łukaszenkę. Z drugiej strony, na płomienną dyskusję z ministrem Kierwińskim też oczywiście czekamy.
X/TVP Info/Oko Press/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758641-mial-zgasic-jakiego-to-wcale-nie-przypadkowy-student
