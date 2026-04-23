Wściekłość Krakowian osiąga apogeum? Aż 65,4 proc. mieszkańców zamierza zagłosować w referendum nad odwołaniem Miszalskiego!

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski / autor: Fratria

24 maja br., w Krakowie odbędzie się referendum ws. odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Jak wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, aż 65,4 proc. pełnoletnich Krakowian zamierza pojawić się w lokalach, żeby oddać swój głos.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej boi się referendum ws. swojego odwołania. Zaapelował niedawno do mieszkańców miasta, aby 24 maja - w dniu referendum - zostali w domu.

"Naszym zwycięstwem będzie niska frekwencja w referendum i wysoka w dniu każdych wyborów"

— zaapelował w mediach społecznościowych. Razem z Miszalskim odwołana może zostać także cała Rada Miasta Krakowa.

Czytaj także

Fatalny dla Miszalskiego sondaż

Jak wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, aż 60 proc. badanych uważa, że powinna nastąpić zmiana prezydenta Krakowa. 55,5 proc. respondentów ocenia negatywnie Aleksandra Miszalskiego, jego zwolenników jest tylko 20,5 proc. Z kolei prawie 58 proc. Krakowian jest zdania, że rozwój miasta pod ręką Miszalskiego i jego ludzi jest błędny.

Czytaj także

Faktem, który dla prezydenta Krakowa może być deprymujący, jest procent mieszkańców, którzy deklarują chęć udziału w referendum ws. odwołania włodarza – tych jest aż 65,4 proc.! Zaledwie 34,6 proc. zadeklarowało, iż nie zjawi się na głosowaniu.

Prognozy OGB wskazują, że 24 maja br., frekwencja w referendum wyniesie 33,93 proc. Taki wynik oznaczałby, że referendum będzie uznane za wiążące.

Czytaj także

Kto może zastąpić Miszalskiego?

Kto za Miszalskiego w przypadku odwołania? OGB wskazało, że największe szanse ma Łukasz Gibała (35,63 proc.). Na drugim miejscu uplasował się Bogdan Klich (23,7 proc.). Podium zamyka Małgorzata Wassermann (17,27 proc.).

Jeżeli chodzi o potencjalną drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie, według prognoz Gibała wygrałby z Klichem stosunkiem procentów: 57,60 do 29,93.

Badanie przeprowadzono w dniach 8-16 kwietnia br., z wykorzystaniem techniki CATI. Udział w nim wzięło 1000 pełnoletnich mieszkańców Krakowa.

Czytaj także

xyz/Super Express/wPolityce

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

