24 maja br., w Krakowie odbędzie się referendum ws. odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Jak wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, aż 65,4 proc. pełnoletnich Krakowian zamierza pojawić się w lokalach, żeby oddać swój głos.
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej boi się referendum ws. swojego odwołania. Zaapelował niedawno do mieszkańców miasta, aby 24 maja - w dniu referendum - zostali w domu.
Naszym zwycięstwem będzie niska frekwencja w referendum i wysoka w dniu każdych wyborów
— zaapelował w mediach społecznościowych. Razem z Miszalskim odwołana może zostać także cała Rada Miasta Krakowa.
Czytaj także
Fatalny dla Miszalskiego sondaż
Jak wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, aż 60 proc. badanych uważa, że powinna nastąpić zmiana prezydenta Krakowa. 55,5 proc. respondentów ocenia negatywnie Aleksandra Miszalskiego, jego zwolenników jest tylko 20,5 proc. Z kolei prawie 58 proc. Krakowian jest zdania, że rozwój miasta pod ręką Miszalskiego i jego ludzi jest błędny.
Czytaj także
Faktem, który dla prezydenta Krakowa może być deprymujący, jest procent mieszkańców, którzy deklarują chęć udziału w referendum ws. odwołania włodarza – tych jest aż 65,4 proc.! Zaledwie 34,6 proc. zadeklarowało, iż nie zjawi się na głosowaniu.
Prognozy OGB wskazują, że 24 maja br., frekwencja w referendum wyniesie 33,93 proc. Taki wynik oznaczałby, że referendum będzie uznane za wiążące.
Czytaj także
Kto może zastąpić Miszalskiego?
Kto za Miszalskiego w przypadku odwołania? OGB wskazało, że największe szanse ma Łukasz Gibała (35,63 proc.). Na drugim miejscu uplasował się Bogdan Klich (23,7 proc.). Podium zamyka Małgorzata Wassermann (17,27 proc.).
Jeżeli chodzi o potencjalną drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie, według prognoz Gibała wygrałby z Klichem stosunkiem procentów: 57,60 do 29,93.
Badanie przeprowadzono w dniach 8-16 kwietnia br., z wykorzystaniem techniki CATI. Udział w nim wzięło 1000 pełnoletnich mieszkańców Krakowa.
Czytaj także
xyz/Super Express/wPolityce
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.