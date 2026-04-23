W ocenie byłego ministra cyfryzacji posła Janusza Cieszyńskiego ws. Zondacrypto zawiodły organa kontroli finansowej. „Zawsze, kiedy premierem jest Donald Tusk, to jest gigantyczna afera finansowa, piramida finansowa, ludzie tracą pieniądze. Wtedy było Amber Gold, teraz jest Zondacrypto” - powiedział w radiowej „Trójce” polityk Prawa i Sprawiedliwości. Odniósł się także do dramatycznej sytuacji polskiej służby zdrowia.
Opinię publiczną wstrząsnęły przedwczoraj informacje dotyczące niechlujstwa prokuratury kierowanej przez PG Waldemara Żurka w sprawie Zondacrypto. Bezczynność prokuratorów (urlop głównego śledczego) w ostatnich dniach miała umożliwić niszczenie dowodów i dokumentów oraz czyszczenie komputerów i telefonów. Jednocześnie Donalda Tusk przypuścił atak na opozycję próbując przypisać jej całą winę w sprawie Zondacrypto. Poseł Konfederacji Przemysław Wipler złożył w sądzie prywatny akt oskarżenia i pozew przeciwko Tuskowi.
Zawsze, kiedy premierem jest Donald Tusk, to jest gigantyczna afera finansowa, piramida finansowa, ludzie tracą pieniądze. Wtedy było Amber Gold, teraz jest Zondacrypto
— powiedział Janusz Cieszyński w radiowej „Trójce”.
Teraz trwa rozpaczliwa próba przyklejania na siłę tej afery do środowiska opozycji. Myślę, że to się nie powiedzie, bo fakty są oczywiste, za ludzi, za bezpieczeństwo finansowe, za bezpieczeństwo w Polsce odpowiada ten, kto rządzi
— jasno powiedział były minister cyfryzacji.
Cieszyński odniósł się także do oskarżeń kierowanychpod adresem prezydenta Karola Nawrockiego, za zawetowanie dwóch ustaw ws. rynku kryptowalut.
Te ustawy były przeregulowane, one doprowadzały do tego, że w Polsce żadna taka giełda by się nie zlokalizowała […] kiedy one są lokowane w Estonii, kraiku, który nie jest w stanie sobie poradzić z nadzorowaniem gigantycznych instytucji finansowych […] mamy teraz taką aferę i za błędy nadzoru estońskiego płacą polscy klienci
— powiedział Janusz Cieszyński w Trójce, który został także zapytany o pieniądze dla fundacji Zbigniewa Ziobry od szefa Zondacrypto.
Moim zdaniem te środki powinny zostać natychmiast zwrócone, myślę, że nikt nie miał prawa wiedzieć, że ta giełda zaraz upadnie, więc te środki powinny zostać zwrócone, tak, żeby nie było żadnych wątpliwości co do tego, że tutaj żadnych tych powiązań nie ma
— powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości, dodając, że Tusk rozpaczliwie próbuje przykryć swoje nieudolne rządy.
Przypomnę, mamy ogromny kryzys w ochronie zdrowia, gigantyczny deficyt budżetowy i każdy sposób, żeby odwrócić od tego uwagę, jest dla rządzących korzystny. Nie dziwię się, że do gry weszły teraz służby specjalne
— zaznaczył.
W całej Polsce odbyły się w szpitalach powiatowych czarne protesty. Ich sytuacja jest dramatyczna i lepsza w czasie rządów koalicji Donalda Tuska nie będzie, ponieważ resort zdrowia i NFZ wstrzymuje wypłatę środków za wykonane świadczenia medyczne ponad wyznaczony limit. Ma to być element oszczędności w systemie opieki medycznej, bo w NFZ brakuje już pond 20 mld zł, choć nie ma jeszcze połowy roku.
Jeżeli nie ma się pieniędzy, to oszczędza się na gigantycznych podwyżkach dla lekarzy na kontraktach, dla lekarzy, którzy zarabiają 100, 200, 300 tysięcy złotych. Oczywiście takich, którzy zarabiają aż tyle, bardzo dużo nie ma, ale takich, którzy zarabiają 30, 40, 50 tysięcy jest już naprawdę bardzo dużo i oni nie powinni być obejmowani automatycznymi, corocznymi podwyżkami
— powiedział Janusz Cieszyński w Trójce.
Wbrew obietnicom polityków Koalicji Obywatelskiej z czasów kampanii wyborczej 2023 r. wprowadzono radykalne cięcia w diagnostyce. Wielu pacjentów ma problemy by wykonać na NFZ podstawowe badania, które są konieczne do wielu zabiegów i operacji szpitalnych. Wy dotrzymać terminów zmuszeni są zapłacić za nie w prywatnych palcówkach medycznych.
Pani Sobierańska-Grenda zamiast być merytorycznym ekspertem, stała się propagandystką, bo kiedy mówi o tym, że ograniczenia w diagnostyce wynikają z tego, że lekarze nadmiarowo wysyłają pacjentów na badania i żeby to ograniczyć, wprowadzamy limity na badania diagnostyczne, to ja się zastanawiam, czy ona to mówi na poważnie, czy po prostu uważa, że ludzie są tak naiwni, że w takie bajeczki uwierzą
— powiedział Janusz Cieszyński w Trójce.
