„Rzeczywiście potrzebne jest porozumienie prawicy, porozumienie opozycji w ogóle. I to nie tylko porozumienie wewnątrz PiS-u, ale potrzebne jest również porozumienie z Konfederacją” - ocenił Marek Jurek na antenie Telewizji wPolsce24.
Uspokojenie
Rozmowa pomiędzy prezesem PiS Mateuszem Morawieckim a szefem EKR Mateuszem Morawieckim siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej przyniosła kompromis. Sprawę na antenie Telewizji wPolsce24 skomentował Marek Jurek, były wiceprezes PiS, były marszałek Sejmu.
Cieszę z tego, że do tego uspokojenia sytuacji doszło. Oczywiście działania i opinie tych liderów zarówno jednej tendencji, jak i drugiej są uprawnione. Z jednymi się można zgadzać w jednych sprawach, z drugimi w innych
— wskazał.
Natomiast rzeczywiście potrzebne jest porozumienie prawicy, porozumienie opozycji w ogóle. I to nie tylko porozumienie wewnątrz PiS-u, ale potrzebne jest również porozumienie z Konfederacją
— stwierdził.
Mam wrażenie, że dzisiaj niestety ta rozmowa prezesa Kaczyńskiego z premierem Morawieckim to jest taki chlubny wyjątek od tego nastroju ostatnich tygodni. Mam wrażenie, że wszystkie środowiska opozycyjne dzisiaj myślą o najlepszym przygotowaniu się do wyborów, zdobyciu mandatów - to jest wszystko absolutnie konieczne - ale nie o stworzeniu atmosfery do tego, żeby sformować większość po wyborach. A my musimy myśleć nie tylko o tym, jak poszczególne grupy powinny znaleźć się w Sejmie, ale o tym, jaki rząd utworzą. I jeszcze więcej, jaką politykę podejmą
— zaznaczył.
Pakt senacki
Marek Jurek został zapytany o to, czy jego zdaniem dojdzie do prawicowego paktu senackiego.
Jest niestety smutne doświadczenie z PSL-em. Agresywne i lekceważące wypowiedzi o PSL-u naprawdę popsuły możliwości porozumienia PiS z tą partią. Premier Morawiecki próbował w jakiś sposób temu zaradzić. Próba utworzenia trzeciego gabinetu Morawieckiego to była próba porozumienia z PSL-em
— zauważył.
Nie wiem, czy to jest możliwe dlatego, że jak patrzę na politykę premiera Kosiniaka-Kamysza, to wydaję mi się, że on już jakoś tak się przyspawał do tej koalicji, że nie sposób go od niej odłączyć, że on już wbrew własnym możliwościom politycznym, wbrew interesom własnej partii, polityce Donalda Tuska wtóruje
— wskazał.
Tym niemniej, w przeszłości należało się starać o to, żeby było inaczej. I z całą pewnością rozmawiając, z ważnymi politykami PSL-u można stwierdzić, że takie agresywne wypowiedzi pod ich adresem, odrzucanie możliwości porozumienia, popsuło sprawę
— wyjaśnił.
Ale w tym wypadku, jeżeli chodzi o PiS o Konfederację, to nie jest kwestia jednej strony, to jest kwestia z obu stron
— dodał były marszałek Sejmu.
Porada
Marek Jurek został zapytany o to, co by doradzał prawicowym formacjom.
Ja bym doradzał takie bardzo proste nastawienie: „są między nami realne różnice na przykład dotyczące spraw budżetowych, ale też mamy świadomość, że najpewniej z woli wyborców będziemy musieli współpracować”
— podkreślił.
Nie jest istotne, na którą z istotnych, poważnych partii prawicowych zagłosujemy. Ważne jest to, żeby one stworzyły większość i współpracowały po wyborach
— zaznaczył.
