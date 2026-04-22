Ambasada Izraela w RP znowu szokuje. Jest ona niezadowolona z najwidoczniej niedostatecznej - według niej - kary wobec posła posła Konfederacji Konrada Berkowicza i domaga się, aby Polska wprowadziła… kompleksowy narodowy plan walki z antysemityzmem. Sugestia ta wywołała lawinę oburzenia w sieci.
Ambasada Izraela w Polsce wywołała falę oburzenia w Polsce po tym, jak napisała, że poseł Konfederacji Konrad Berkowicz nie powinien mieć miejsca w polskim Sejmie. Poskutkowało to falą krytyki zarówno z lewej, jak i z prawej strony sceny politycznej.
„To Polacy wybierają swoich posłów”
Na żądania izraelskiej ambasady odpowiedział Maciej Wewiór, rzecznik MSZ.
Pan poseł Konrad Berkowicz ponosi konsekwencje swoich zachowań. Zapłacił 500 zł mandatu, a teraz Sejm nałożył na niego najwyższą możliwą karę. Prokuratura bada jego wypowiedzi. Co do jego mandatu - to Polacy wybierają swoich posłów, a nie obce ambasady
— stwierdził.
To jednak nie zadowoliło ambasady Izraela.
Natychmiastowe kroki podjęte wobec posła Berkowicza są ważne i godne uznania. Jednak walka z antysemityzmem to sprawa nas wszystkich. Historia uczy nas tej lekcji. Dlatego kompleksowy narodowy plan walki z antysemityzmem jest potrzebą chwili
— napisała.
„Bezczelne i zuchwałe”
Wpis ten wywołał lawinę komentarzy w sieci.
Po pierwsze, krytykowanie polityki Izraela lub działań IDF nie równa się antysemityzmowi. Każdy kraj na świecie może być krytykowany za swoje działania, a Izrael nie powinien być wyjątkiem. Czy zastąpienie gwiazdy Dawida swastyką na flagi Izraela jest aktem antysemityzmu? Tak, jest, ponieważ nie tylko atakuje Izrael jako kraj, ale wszystkich Żydów na całym świecie, dla których jest to symbol ich religii/narodowości. Pan Berkowicz (BTW. to ironia, że nosi to nazwisko) został ukarany przez Marszałka Sejmu i najprawdopodobniej zostanie również ukarany przez polski sąd
— napisała Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy.
Najlepszym sposobem na walkę z antysemityzmem jest zastopowanie zbrodniczej polityki Izraela w Strefie Gazy - musicie szybko wdrożyć ten „narodowy plan”, a następnie osądzić zbrodniarzy wojennych z waszego rządu i wojska
— zauważył Adam Czarnecki, inicjator akcji Stoimy dla CPK.
Bezczelne one są i zuchwałe.
— wskazał Stanisław Żerko, publicysta.
To jest coraz bardziej absurdalne. Mógłbym sobie z tego zażartować, ale nie lubię aż tak czarnego humoru, nie wypada poza tym. „Całościowy plan”…
— napisał Maciej Górecki, politolog.
Ta karta już nie działa, ale widać dalej tego nie rozumieją.
— zauważył Michał Nowak, publicysta.
O co chodzi?
Przypominamy, że ambasada Izraela w RP zamieściła w mediach społecznościowych bulwersujący wpis, w którym rościła sobie prawo do decydowania o składzie polskiego Sejmu.
Polski poseł Konrad Berkowicz ma wątpliwą przeszłość, która obejmuje publiczne poparcie dla nazizmu
— napisała ambasada Izraela w RP w serwisie X, publikując zdjęcie hailującego młodego Konrada Berkowicza.
Historia pokazała, do czego prowadzą rasizm i antysemityzm — Polska wie o tym aż za dobrze. Taka osoba nie ma miejsca w parlamencie demokratycznej Polski. Oczekujemy, że polskie władze podejmą zdecydowane i szybkie działania
— dodała.
