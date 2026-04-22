Po niedorzecznym pseudo-ślubowaniu w Sejmie sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zamierza iść krok dalej i chce… ścigać tych, którzy nie uznają tej hucpy. „W Prokuraturze Krajowej wszczęto śledztwo w sprawie dotyczącej ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego i niedopuszczenia ich do orzekania w TK” - poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego, prok. Anna Adamiak.
Wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy wymaga przeprowadzenia czynności dowodowych możliwych do wykonania wyłącznie w toku postępowania
— podała prok. Adamiak. Jak czytamy w komunikacie rzeczniczki PG, śledztwo zostało wszczęte we wtorek.
Polecenie Żurka
Według prok. Adamiak, podstawą do wszczęcia śledztwa było uzyskanie dowodów w ramach postępowania sprawdzającego, przeprowadzonego w związku z poleceniem Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka z 13 kwietnia br. oraz zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożonym przez sędziów TK Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka.
W zeszłym tygodniu Żurek informował, że polecił prokuraturze wszczęcie postępowania karnego m.in. wobec pracowników Kancelarii Prezydenta RP, którzy doradzali prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów TK. Ocenił przy tym, że prezydent, ale również urzędnicy, pracownicy i inni doradcy pracujący w jego kancelarii mogli dopuścić się niedopełnienia swoich obowiązków.
Z kolei w piątek dwoje wybranych w marcu sędziów TK, od których prezydent odebrał ślubowania - Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek - skierowali zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę wymiaru sprawiedliwości polegającego na nienawiązaniu stosunku służbowego z pozostałym czworgiem wybranych sędziów TK. W zawiadomieniu oceniono, że do naruszenia doszło poprzez m.in. „nienawiązanie stosunku służbowego oraz niepodpisanie wymaganych dokumentów z nim związanych, a w konsekwencji – nieprzydzieleniu im stanowisk pracy oraz spraw do rozpoznania”.
Śledztwo
W środowym komunikacie prok. Adamiak potwierdziła, że wszczęte śledztwo dotyczy dwóch kwestii. Po pierwsze odnosi się do ułatwienia prezydentowi „niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów TK (…) poprzez budowanie przekonania, że nieodebranie od nich ślubowania jest zasadne i zgodne z prawem”.
Po drugie, postępowanie odnosi się do niedopełnieniu obowiązków przez wykonujących obowiązki w Trybunale Konstytucyjnym, a także „złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych” poprzez niezapewnienie czterem sędziom TK „warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu, nieprzydzielanie im spraw oraz niedopełnianie formalności związanych z ich zatrudnieniem jako sędziów TK, a w konsekwencji uniemożliwienie im podjęcia działalności orzeczniczej”.
W ocenie prokuratora uzyskane na tym etapie informacje wskazują na wystąpienie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, co – zgodnie z art. 303 Kodeksu postępowania karnego – uzasadnia wszczęcie postępowania
— dodała prok. Adamiak.
Żurek grzmi
Głos w mediach społecznościowych zabrał także Waldemar Żurek.
Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie niedopuszczenia czterech prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania
— stwierdził.
Zgromadzony materiał dał podstawy do uznania, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez osoby odpowiedzialne za niedopuszczenie sędziów do orzekania
— napisał.
Postępowanie dotyczy zarówno działań związanych z nieodebraniem ślubowania od czterech sędziów wybranych zgodnie z prawem przez Sejm RP 13 marca 2026 r., jak i późniejszego uniemożliwiania im podjęcia pracy orzeczniczej
— wskazał.
Obowiązkiem państwa jest zapewnienie sędziom warunków do wykonywania urzędu. Zadaniem prokuratury jest ustalenie, kto i w jaki sposób te obowiązki naruszył
— podsumował Żurek.
