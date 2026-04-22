„Jacek Jaśkowiak od dwóch lat odmawia spotkania mieszkańcom Osiedla Maltańskiego. Ma czas, żeby spotykać się z deweloperami” - mówi poseł Razem Marcelina Zawisza w nagraniu opublikowanym na portalu X. Lewicowa polityk poinformowała, że trafi przed Komisję Etyki Poselskiej. 7 kwietnia Zawisza przyszła z mieszkańcami wspomnianego osiedla na spotkanie z Jaśkowiakiem.
Jacek Jaśkowiak od 12 lat jest prezydentem Poznania i, choć związany z Koalicją Obywatelską, nierzadko wchodzi w buty polityka lewicowego. Jak to jednak bywa w przypadku platformerskich prezydentów dużych miast, gdy przychodzi co do czego, wszystko jest tylko fasadą. Jaśkowiak wojuje bowiem z poseł Marceliną Zawiszą z partii Razem i niekoniecznie przejmuje się mieszkańcami Osiedla Maltańskiego.
Zawisza: Jaśkowiak nie trzyma gardy
Marcelina Zawisza wielokrotnie interweniowała u prezydenta Jacka Jaśkowiaka w sprawie osiedla sprzedanego w marcu deweloperowi de facto wraz z mieszkańcami. Ostatnia interwencja zaowocowała… wezwaniem lewicowej poseł przed Komisję Etyki Poselskiej.
Za stanie po stronie ludzi czeka mnie Komisja Etyki Poselskiej. Dobrze słyszycie. Jacek Jaśkowiak od dwóch lat odmawia spotkania mieszkańcom Osiedla Maltańskiego. Ma czas, żeby spotykać się z deweloperami. Co więcej, ostatnio ich przepraszał za to, że w jego urzędzie panuje korupcja. A przecież oni mają numer do pana prezydenta. Dlaczego nie zadzwonili? Dlaczego mu o niczym nie powiedzieli?
— pyta Zawisza w zamieszczonym na portalu X nagraniu.
To jest jakaś granda. Ten facet nie potrafi spotkać się z mieszkańcami własnego miasta, żeby usłyszeć co mają do powiedzenia, żeby odpowiedzieć na ich pytania i wątpliwości i przede wszystkim żeby wytłumaczyć dlaczego miasto zrezygnowało z terenu, który mogło skomunalizować, wartego ponad 400 milionów złotych
— dodaje.
No ale cóż, można pakować ile się chce, ale jeśli gardy się nie trzyma, to, szanowni państwo, nic z tego nie będzie
— podkreśla Zawisza, nawiązując do sportowych pasji Jaśkowiaka.
Pan prezydent niech się trzyma, bo do CBA wpłynęło zawiadomienie w związku z tym, że nie wydał mi wszystkich dokumentów w trakcie kontroli poselskiej. Panie prezydencie Jaśkowiak, ja się nie dam zastraszyć
— kończy poseł Razem.
Prezydent Jaśkowiak może pakować ile chce, ale ewidentnie nie trzyma gardy! Za stanie po stronie mieszkańców stanę przed komisją etyki poselskiej! Panie prezydencie, nie zastraszy mnie pan! Deweloperzy nie są ważniejsi niż mieszkańcy!
— podkreśla Zawisza we wpisie opublikowanym na portalu X.
Jak kończyły się wcześniejsze interwencje?
Poseł Razem wspólnie z mieszkańcami Osiedla Maltańskiego spotkała się z Jackiem Jaśkowiakiem 7 kwietnia.
Spotkałam się dzisiaj z prezydentem Jaśkowiakiem, który nadal odmawia spotkania z mieszkańcami osiedla Maltańskiego. Niestety nie udało mi się przekonać go do zorganizowania takiego spotkania, mimo iż pan prezydent w zeszłym miesiącu spotkał się z deweloperem, który przejął teren, na którym Maltańskie się znajduje. Coś co jest możliwe dla dewelopera, nie jest możliwe dla mieszkańców. Co więcej, po mojej wcześniejszej interwencji otrzymałam pismo, że część wnioskowanych przeze mnie dokumentów zostanie mi przekazana, bo przygotowanie ich zajęłoby zbyt dużo czasu. Poinformowałam Pana prezydenta, że jeżeli do końca tygodnia nie otrzymam wnioskowanej w interwencji poselskiej dokumentacji zgłoszę sprawę do CBA. Jeżeli nie otrzymam wnioskowanych dokumentów założę, że prezydent Jaśkowiak ma coś do ukrycia. Wtedy oczywistym jest, że sprawą powinny zainteresować się służby. Tym bardziej, że prezydent spotyka się z deweloperem, a takiego samego spotkania odmawia mieszkańcom
— opisała na portalu X.
Jeszcze wcześniejsze spotkanie, które odbyło się 6 marca, zakończyło się… ucieczką Jaśkowiaka z gabinetu. Włodarz Poznania groził później poseł Zawiszy wnioskiem do prokuratury oraz skargą do marszałka Sejmu.
