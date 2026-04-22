Poseł Koalicji Obywatelskiej mec. Roman Giertych stale jest bardzo aktywny na platformie X, gdzie upodobał sobie m.in. zaczepianie założyciela Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego. Na ogół - patrząc po liczbie polubień wpisów - te starcia zdecydowanie przegrywa, nie zraża to go jednak przed następnymi próbami. Tak było i tym razem - Giertych zarzucił Stanowskiemu przyjmowanie pieniędzy od prezesa giełdy kryptowalut Zondacyrpto. W odpowiedzi Stanowski zaproponował mu zakład, którego Giertych nie podjął. „Czyli się Pan zes..ł. Tak sądziłem” - podsumował zachowanie Giertycha w swoim stylu założyciel Kanału Zero.
Roman Giertych zdecydował się podjąć próbę powiązania Krzysztofa Stanowskiego z aferą związaną z giełdą kryptowalut Zondacrypto.
Panie Stanowski czas na prawdę. Mi Pan zarzucał związki rosyjskie na podstawie tego, że jakaś Francuska która miała rosyjskie pochodzenie pracowała w firmie, która zarządzała kilkanaście miesięcy 15 lat temu spółką mojej żony. Tymczasem Pan rok temu był prezesem spółki Weszło, w której był i jest Pan udziałowcem, a która podpisała umowę z panem Przemysławem Kralem właścicielem Zondacrypto - giełdy założonej przez rosyjską mafię. W związku z tym pytania pojawiają się oczywiste. Czy zna Pan Przemysława Krala? Ile razy się Pan z nim spotykał? Czy był Pan u niego w Monako? Jakie środki przeznaczyła Zondacrypto na reklamy w spółce Weszło? Jakie wynagrodzenie otrzymywał Pan jako prezes zarządu spółki Weszło? Kto przyprowadził Zondacrypto do Pana? Jak Pan poznał Krala? Czy Pan wiedział, że Zondacrypto to piramida finansowa? Czy Pan wiedział, że Rosjanie używają tej giełdy do prania brudnych pieniędzy? Czy Pan coś wie o zaginięciu pana Suszka, poprzedniego właściciela tej giełdy? Czy Pan wyjeżdżał z Przemysławem Kralem na wakacje? A jeśli tak to gdzie? Czy Pan w jakikolwiek sposób zatrudnia Szymona Jadczaka, który tak mocno broni Pana przed tymi zarzutami? A jeśli tak to od kiedy? Zanim się Pan będzie mądrzył w mediach społecznościowych to proszę odpowiedzieć na te pytania
— napisał na platformie X Roman Giertych. Doczekał się odpowiedzi.
Panie Romanie, do spotkania doszło w Monako. Wszedłem do ekskluzywnej restauracji na zaproszenie Przemysława Krala, siedział przy stoliku z młodą kobietą. Na stole szampan Don Perignon z rocznika 1996 i przystawki. W powietrzu unosił się cygarowy dym
— tak zaczął swoją odpowiedź na wpis Giertycha Krzysztof Stanowski, dalej zamieszczając długi zmyślony dialog między nim a Wiktorią Olegowną Kriażewą, Rosjanką z francuskim paszportem, która wedle doniesień Wirtualnej Polski miała pomagać ukrywać rosyjskim biznesmenom ich majątki i stać za przelewem kilkuset tysięcy złotych do kancelarii Romana Giertycha.
„Proponuję gruby zakład”
Super. Piękna historia. A teraz proszę zamiast heheszkowania odpowiedzieć klientom Zondacrypto czy brał Pan kasę od Krala? A właściwie pytanie jest inne: ile Pan brał? Może sobie Pan przy okazji pogadać o Foce. Każdy ma jakieś obsesje
— zareagował na wpis Stanowskiego Giertych, wprost zarzucając założycielowi Kanału Zero, że rzekomo brał pieniądze od prezesa Zondacyrpto. W tym momencie Stanowski powiedział: „sprawdzam” i zaproponował Giertychowi zakład.
Panie Romanie. Proponuję gruby zakład. Niech stawką będzie ten przelew, co to pan go dostał od Wiktorii Olegowny Kriażewej. Możemy zaokrąglić do miliona złotych. Wybrany przez pana biegły rewident może przejrzeć moje konta i jeśli okaże się, że dostałem złotówkę od Krala/Zondy - bezpośrednio lub pośrednio, może być to nawet w postaci przelewu od WeszloCom sp. z.o.o. - to płacę milion złotych na cel charytatywny, a jak się okaże, że nie dostałem, to ten milion płaci pan
— zaproponował Stanowski. W odpowiedzi Giertych dokonał uniku.
Jaki Pan sprytny. Ja pytam o to, czy Weszło dostało. Jak pan, jako prezes, dalej rozdysponował tymi pieniędzmi, to już inny temat. Pewnie klienci Zondacrypto będą chcieli to wiedzieć, ale ja nie. Chyba że zatrudniał Pan Jadczaka. To wtedy niech Pan mi o tym powie
— napisał Giertych, tym samym nie podejmując zakładu.
Czyli się Pan zes..ł. Tak sądziłem
— tak Stanowski podsumował unik Giertycha.
- Szokująca bezczynność prokuratury Żurka ws. Zondacrypto! Jadczak: Jak z tego nie będzie dymisji, to znaczy, że Donald Tusk ma gdzieś 30 tys. ofiar
- Starcie na X! Stanowski do Giertycha: „Przypominam, że zdobyłem więcej głosów niż Pan we wszystkich wyborach przez całe życie”
- To już obsesja? Giertych napisał kuriozalny elaborat o Stanowskim: Moja walka mogła mieć wpływ na jego klęskę. Politycznie się spalił
