Czarnek z protestującymi w szpitalu w Garwolinie. Kandydat PiS na premiera zapowiedział szczyt medyczny. "Przedstawimy konkretne propozycje"

Prof. Przemysław Czarnek z protestującymi w Garwolinie / autor: X: @CzarnekP
Kandydat PiS na premiera, prof. Przemysław Czarnek, spotkał się z uczestnikami protestu w szpitalu powiatowym w Garwolinie. Od poniedziałku 20 do piątku 24 kwietnia w powiatowych placówkach trwa „Czarny Tydzień”. „Nie pozwolimy na prywatyzację służby zdrowia i ograniczanie dostępu do leczenia dla zwykłych Polaków. Zdrowie nie może być towarem” - napisał Przemysław Czarnek na portalu X, zapowiadając na przyszły tydzień szczyt medyczny z udziałem ekspertów i praktyków.

Celem protestu organizowanego w tym tygodniu przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych jest zwrócenie uwagi na fatalny stan ochrony zdrowia. Zdaniem protestujących, obecna polityka finansowania ochrony zdrowia doprowadza placówki powiatowe do załamania i realnie zagraża bezpieczeństwu pacjentów. Lekarze uczestniczący w „Czarnym Tygodniu” nie odchodzą jednak od łóżek pacjentów. Akcja ma charakter głównie informacyjny.

Czarnek: Zdrowie nie może być towarem

W Garwolinie z protestującymi spotkał się prof. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera.

Dzisiejszy protest szpitali powiatowych to wyraźny sygnał: system ochrony zdrowia wymaga pilnych działań. W pełni wspieram wszystkich lekarzy, pielęgniarki, ratowników i pracowników medycznych, którzy walczą o bezpieczeństwo pacjentów i przyszłość swoich placówek. Nie pozwolimy na prywatyzację służby zdrowia i ograniczanie dostępu do leczenia dla zwykłych Polaków. Zdrowie nie może być towarem

— napisał na portalu X.

Już w przyszłym tygodniu organizuję szczyt medyczny poświęcony największym problemom systemu – z udziałem ekspertów i praktyków. Przedstawimy konkretne propozycje rozwiązań. Polska służba zdrowia musi być silna, publiczna i dostępna dla każdego

— dodał poseł.

X/wPolityce.pl/Joanna Jaszczuk

