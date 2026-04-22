„Skandal! MON zapłaciło aż 899 tys. zł dla Telewizji Polskiej w likwidacji za transmisję Święta Wojska Polskiego” - napisał na portalu X Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej. Polityk zwrócił uwagę, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości transmisje tego wydarzenia telewizja publiczna realizowała „bez takich absurdalnych opłat”.
Mimo obietnic wyborczych o „odpolitycznieniu” mediów publicznych, rząd koalicji 13 grudnia nie tylko sprowadził siłowe zmiany w TVP, PAP i PR do wymiany dziennikarzy z łatką „pisowskich” na tych uznawanych za „niepisowskich”, ale również hojnie dosypuje pieniądze TVP, która od 23 grudnia 2023 r. jest w stanie likwidacji.
Skąd taka kwota?
Jak poinformował portal Money.pl, TVP otrzymała niedawno 899 tys. zł od Ministerstwa Obrony Narodowej. I to na rzecz, wydawałoby się, naturalną w przypadku mediów publicznych.
Resort obrony zapłacił bowiem TVP prawie 900 tys. zł za przygotowanie i emisję uroczystości związanych ze Świętem Wojska Polskiego w sierpniu 2025 r.
Informację o kwocie przekazał wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda. Dane podał w odpowiedzi na interpelację posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego
— czytamy.
W zakresie umowy MON z TVP znalazły się realizacja i emisja kilku wydarzeń, zarówno w Warszawie (uroczystość przed Grobem Nieznanego Żołnierza i defilada wojskowa), jak i na Helu (parada morska), jak również udostępnienie sygnału zainteresowanym mediom.
„Powinno być standardem”
Komentujący tę informację politycy opozycji zwracają uwagę, że transmisja tego rodzaju wydarzeń jest częścią misji mediów publicznych.
Skandal! MON zapłaciło aż 899 tys. zł dla Telewizji Polskiej w likwidacji za transmisję Święta Wojska Polskiego. Publiczna telewizja ma MISJĘ – ma pokazywać takie wydarzenia obywatelom, a nie wystawiać rachunki państwu!
— napisał Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS i były minister obrony narodowej.
Za rządów PiS transmisje defilad były realizowane bez takich absurdalnych opłat. Dziś? Prawie milion złotych za coś, co powinno być standardem i jednocześnie rezygnacją ze świetnego programu promującego Siły Zbrojne RP czyli „wojsko.polskie.pl”
— dodał.
Kolejny skandal rządu Tuska: MON zamiast na naszą obronność wydaje prawie 1 mln na TVP w likwidacji! Przypominam, że z budżetu Ministerstwa Kultury poszło już w tym roku ok. 400 mln (!) na tę likwidację! Ta władza opiera się tylko na kłamstwie więc to kłamstwo hojnie sponsoruje
— skomentował poseł Piotr Gliński.
money.pl/X/Joanna Jaszczuk
