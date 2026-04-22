Prezydent i rząd na ćwiczeniach? Minister Rutnicki ujawnił... niejawne informacje. Cenckiewicz i Poboży reagują!

Rutnicki ujawnił niejawne informacje / autor: Fratria
Rutnicki ujawnił niejawne informacje / autor: Fratria

Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki na antenie RMF FM ujawnił niejawne informacje związane ze szkoleniem z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i rządu. „Przecież data tego wydarzenia i okoliczności są niejawne!” - zwrócił uwagę szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.

RMF ujawnił, że prezydent Karol Nawrocki i członkowie rządu wzięli udział w specjalnym, wojskowym szkoleniu dotyczącym scenariuszy reakcji w przypadku różnych zagrożeń.

Jak wskazały media, było one obowiązkowe i wynikało z zapisów ustawy o obronie ojczyzny.

Informacje te potwierdził na antenie RFM FM minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

Za dużo nie mogę mówić na temat tych ćwiczeń, ale to są bardzo ważne ćwiczenia, gdzie koordynujemy różnego rodzaju działania, cały rząd uczestniczy w tych ćwiczeniach, trwały od samego rana do późnych godzin popołudniowych

— powiedział.

Niejawne informacje

Problem polega na tym, że było to wydarzenie niejawne.

Przecież data tego wydarzenia i okoliczności są niejawne!

— zwrócił uwagę szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.

Na wpis zareagował publicysta Cezary Gmyz, który zwrócił uwagę prokuratury na tę sprawę.

Szanowna Prokuraturo Krajowa, składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ujawnienia informacji niejawnych przez Jakuba Rutnickiego

— napisał.

Głos zabrał także Błażej Poboży, doradca prezydenta RP, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w latach.

Minister w rządzie premiera Tuska ujawnił informacje niejawne z zakresu bezpieczeństwa państwa? Inny urzędnik (a może ten sam minister?) przekazał informacje objęte klauzulą dziennikarzowi? Sprawa do pilnego wyjaśnienia. W przypadku potwierdzenia konsekwencje natychmiastowe

— zaznaczył.

Adrian Siwek/X/RMF FM

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

