Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki na antenie RMF FM ujawnił niejawne informacje związane ze szkoleniem z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i rządu. „Przecież data tego wydarzenia i okoliczności są niejawne!” - zwrócił uwagę szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.
RMF ujawnił, że prezydent Karol Nawrocki i członkowie rządu wzięli udział w specjalnym, wojskowym szkoleniu dotyczącym scenariuszy reakcji w przypadku różnych zagrożeń.
Jak wskazały media, było one obowiązkowe i wynikało z zapisów ustawy o obronie ojczyzny.
Informacje te potwierdził na antenie RFM FM minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
Za dużo nie mogę mówić na temat tych ćwiczeń, ale to są bardzo ważne ćwiczenia, gdzie koordynujemy różnego rodzaju działania, cały rząd uczestniczy w tych ćwiczeniach, trwały od samego rana do późnych godzin popołudniowych
— powiedział.
Niejawne informacje
Problem polega na tym, że było to wydarzenie niejawne.
Przecież data tego wydarzenia i okoliczności są niejawne!
— zwrócił uwagę szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.
Na wpis zareagował publicysta Cezary Gmyz, który zwrócił uwagę prokuratury na tę sprawę.
Szanowna Prokuraturo Krajowa, składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ujawnienia informacji niejawnych przez Jakuba Rutnickiego
— napisał.
Głos zabrał także Błażej Poboży, doradca prezydenta RP, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w latach.
Minister w rządzie premiera Tuska ujawnił informacje niejawne z zakresu bezpieczeństwa państwa? Inny urzędnik (a może ten sam minister?) przekazał informacje objęte klauzulą dziennikarzowi? Sprawa do pilnego wyjaśnienia. W przypadku potwierdzenia konsekwencje natychmiastowe
— zaznaczył.
Adrian Siwek/X/RMF FM
