Branży pszczelarskiej w Polsce grozi upadek! Wszystko przez naciski UE na rząd Tuska. Jak tłumaczy się Hennig-Kloska?

autor: Fratria
Rząd Donalda Tuska pracuje nad stworzeniem Krajowego Planu Odbudowy Zasobów Przyrodniczych, czego domaga się Unia Europejska. Zakłada on zmniejszenie liczby pasiek na obszarach chronionych, a nawet likwidację ich w miastach. Celem działań ma być wsparcie dzikich pszczół. Pojawiły się obawy, że w tym celu resort klimatu i środowiska może m.in. nakazać likwidację pasiek. „Ideologia sprawiła, że pszczoła miodna, której praca jest pożyteczna dla środowiska, stała się zagrożeniem” – podkreślił w rozmowie z „Radiem Maryja” poseł PiS Paweł Sałek. Minister Paulina Hennig-Kloska we wpisie na X zapewnia, że rządzący nie zamierzają likwidować pasiek.

Mistrz pszczelarski Henryk Działło krytykuje koncepcję zakładającą wsparcie dzikich pszczół przez likwidację pasiek.

Jest to śmieszne – ograniczanie ilości pszczół tam, gdzie ta pszczoła powinna być, powinno jej być w parkach jak najwięcej

— mówił w rozmowie z „Radiem Maryja” Henryk Działło.

Ideologia sprawiła, że pszczoła miodna, której praca jest pożyteczna dla środowiska stała się zagrożeniem

— zaznaczył z kolei poseł PiS Paweł Sałek.

Na poziomie kierownictwa resortu klimatu doszło do tego, że – jeśli mówimy o strategii dotyczącej owadów zapylających – pszczoła miodna tam się nie pojawia. Są nawet takie tendencje, by pszczołę miodną w ogóle wypierać

— dodał.

Hennig-Kloska zapewnia: Nie ma planów likwidacji pasiek

Sama minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska we wpisie na X przekonywała, że projekt Krajowego Planu Odbudowy Zasobów Przyrodniczych nie został jeszcze przyjęty przez kierownictwo jej resortu, ponadto zadeklarowała, iż nie dojdzie do zamykania pasiek.

Rząd nie ma planów likwidacji pszczelich pasiek - to kolejny fake news prawicy. Kierownictwo Ministerstwa Klimatu i Środowiska nie przyjęło nawet projektu Krajowego Planu Odbudowy Zasobów Przyrodniczych, o którym rozpisuje się prawica. Taki dokument nie widnieje na stronach Rządowego Centrum Legislacji

— zaznaczył Hennig-Kloska.

Faktem jest, że dzikie zapylacze wymierają i musimy ten proces zatrzymać. Liczebność populacji dzikich pszczół i trzmieli drastycznie spada. Będziemy je chronić, oczywiście nie przez niszczenie pasiek. Promowanie łąk kwietnych, rodzimych gatunków roślin, programy zwiększające retencję wody w środowisku i wiele innych działań będzie służyło wsparciu dzikich zapylaczy, na które będziemy stawiać w dokumencie strategicznym

— napisała szefowa resortu klimatu i środowiska.

Groźba zniszczenia branży pszczelarskiej w Polsce

Radio Maryja” przypomniało jednak, że resort klimatu i środowiska rok remu próbował zakazać stawiania uli na terenie rezerwatów, a z z rezerwatu Naturalne Lasy Bliżyńskie wyrzucono bartników, którzy działali tam od lat.

Pszczoła jako rodzina pszczela wiosną wylatuje z ula i jest jej około 4-5 tysięcy. Natomiast dzikie, czyli samotnice dopiero się rodzą, czyli te wczesne pożytki tak naprawdę są zapylane w większości przez pszczołę miodną

— zauważył Henryk Działło.

Czy przez działania resortu klimatu i środowiska produkcja miodu w Polsce stanie się nieopłacalna? ?Już teraz sytuacja branży jest trudna.

Mamy miód z trzech lat niesprzedany i nie mamy go gdzie sprzedać, a mamy miód dobry, pełnowartościowy. Markety oferują miody w niskiej cenie, ale ten produkt na pewno nie ma kontaktu z pszczołami

— zaznaczył pszczelarz Jerzy Pietras.

Polska jest, jak na razie, jednym z największych producentów miodu w UE. To wkrótce może się zmienić za sprawą kolejnych podpisywanych umów handlowych przez Brukselę

— podkreślił były wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra.

Najważniejszym zagrożeniem dla pszczelarstwa w Polsce jest umowa z krajami Mercosur. Jak podało „Radio Maryja”, w jej wyniku do Europy ma trafiać 45 tys. ton miodu z państw Mercosur, a Polska produkuje rocznie ok. 25 tys. ton miodu. Umowa Mercosur ma wejść w życie już w maju. Polskie władze nie zdecydowały się na zaskarżenie jej do TSUE.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

