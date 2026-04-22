KOMENTARZE I WIDEO

Tusk wrzucił urodzinowy film. Kończy dziś 69 lat. Premier znów zgrywa "pracusia". Na nagraniu jest też wiadomość dla Kloski?

  • Polityka
  • opublikowano:
Urodzinowy filmik Tuska / autor: X: @donaldtusk
Z okazji 69. urodzin premier Donald Tusk znów postawił na próbę ocieplenia wizerunku. Tym razem nie rysował piesków, lecz przekonywał świat, jak bardzo jest pracowity i wysportowany. ” jestem szczęśliwym ojcem, dziadkiem i mężem. I wierzę, że moje dzieci, wnuczki i wnuki Podobnie jak wszystkie polskie dzieci żyć będą w Polsce bezpiecznej, silnej i coraz piękniejszej” - mówi Tusk w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Jeden z kadrów szczególnie zainteresował internautów - chodzi o zbliżenie na kartkę z odręcznym napisem: „Rekonstrukcja, kwiecień 2026”. „Zastraszanie koalicjantów wjechalo na pełnej…”- skomentował europoseł Michał Dworczyk.

Premier Donald Tusk i jego rząd nieustannie próbują udowadniać, że „robią, a nie gadają”, tyle że z treści publikowanych w mediach społecznościowych często wynika coś dokładnie odwrotnego. Tusk mówi bardzo dużo o tym, że robi, a nie mówi. Nawet w swoje 69. urodziny.

Premier opublikował w mediach społecznościowych nagranie z okazji urodzin, w którym pokazuje, jak wygląda jego dzień, chwali się zdjęciami z młodości oraz fotografiami z najbliższymi, a nawet kondycją fizyczną.

Kończę dziś 69 lat, ale ten dzień będzie podobny do każdego innego. Poranna „dyszka” w Łazienkach, odprawa z najbliższymi współpracownikami, potem z ministrami przed Radą Europejską, raporty służb specjalnych, dokumenty. Ale siłą rzeczy myślę dziś o tych minionych latach i rozpiera mnie duma z drogi, jaką przeszliśmy razem. Rozpiera mnie duma, bo czuję, że żyję i pracuję w najlepszym i najpiękniejszym miejscu na Ziemi, bo jestem szczęśliwym ojcem, dziadkiem i mężem. I wierzę, że moje dzieci, wnuczki i wnuki Podobnie jak wszystkie polskie dzieci żyć będą w Polsce bezpiecznej, silnej i coraz piękniejszej. 100 lat kochani

— mówi w opublikowanym nagraniu.

Dziękuję za największy prezent, Wasze zaufanie

— pisze w opisie szef polskiego rządu.

Zastraszanie koalicjantów wjechało”

Uwagę komentatorów - w tym m.in. polityków opozycji - przykuł zwłaszcza jeden z kadrów. Mowa o kartce z logo Kancelarii Premiera, na której widzimy tylko odręczny napis „Rekonstrukcja - kwiecień 2026”.

Widzę, że Donald Tusk w swoim urodzinowym filmie „przemycił” swoim koalicjantom wiadomość przed głosowaniem nad votum nieufności dla minister Hennig-Kloski. Zastraszanie koalicjantów wjechalo na pełnej…

— skomentował europoseł PiS Michał Dworczyk.

Rekonstrukcja kwiecień’ 26? Ciekawe…

— zauważa Łukasz Rzepecki, były poseł.

Rekonstrukcja kwiecień ‘26” 👀

— napisał Jakub Krupa, dziennikarz brytyjskiego „Guardiana”.

Niespodzianki” dla minister klimatu i środowiska w nagraniu Tuska dopatrzył się także profil sympatyków partii Razem, czyli lewego skrzydła opozycji.

Cieszymy się, że pan premier jest już gotowy na wotum nieufności wobec minister Hennig-Kloski. Razem oczywiście zagłosuje Za tym wnioskiem. A z okazji urodzin, życzymy spokojnej emerytury politycznej po wyborach w 2027 roku

— czytamy w komentarzu.

Filmik z niespodzianką?

— pyta użytkownik „Jachcy”.

Pojawiły się także komentarze na temat inny niż „tajemnicza” i niesamowicie „naturalnie” wyglądająca notatka.

Kto panu powiedział, że darzymy pana zaufaniem? Sondaże Marcina Dumy to nie najlepsze źródło informacji

— pyta internauta „Pan Komentator”.

X/Joanna Jaszczuk

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych