Z okazji 69. urodzin premier Donald Tusk znów postawił na próbę ocieplenia wizerunku. Tym razem nie rysował piesków, lecz przekonywał świat, jak bardzo jest pracowity i wysportowany. ” jestem szczęśliwym ojcem, dziadkiem i mężem. I wierzę, że moje dzieci, wnuczki i wnuki Podobnie jak wszystkie polskie dzieci żyć będą w Polsce bezpiecznej, silnej i coraz piękniejszej” - mówi Tusk w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Jeden z kadrów szczególnie zainteresował internautów - chodzi o zbliżenie na kartkę z odręcznym napisem: „Rekonstrukcja, kwiecień 2026”. „Zastraszanie koalicjantów wjechalo na pełnej…”- skomentował europoseł Michał Dworczyk.
Premier Donald Tusk i jego rząd nieustannie próbują udowadniać, że „robią, a nie gadają”, tyle że z treści publikowanych w mediach społecznościowych często wynika coś dokładnie odwrotnego. Tusk mówi bardzo dużo o tym, że robi, a nie mówi. Nawet w swoje 69. urodziny.
Urodzinowy filmik Tuska
Premier opublikował w mediach społecznościowych nagranie z okazji urodzin, w którym pokazuje, jak wygląda jego dzień, chwali się zdjęciami z młodości oraz fotografiami z najbliższymi, a nawet kondycją fizyczną.
Kończę dziś 69 lat, ale ten dzień będzie podobny do każdego innego. Poranna „dyszka” w Łazienkach, odprawa z najbliższymi współpracownikami, potem z ministrami przed Radą Europejską, raporty służb specjalnych, dokumenty. Ale siłą rzeczy myślę dziś o tych minionych latach i rozpiera mnie duma z drogi, jaką przeszliśmy razem. Rozpiera mnie duma, bo czuję, że żyję i pracuję w najlepszym i najpiękniejszym miejscu na Ziemi, bo jestem szczęśliwym ojcem, dziadkiem i mężem. I wierzę, że moje dzieci, wnuczki i wnuki Podobnie jak wszystkie polskie dzieci żyć będą w Polsce bezpiecznej, silnej i coraz piękniejszej. 100 lat kochani
— mówi w opublikowanym nagraniu.
Dziękuję za największy prezent, Wasze zaufanie
— pisze w opisie szef polskiego rządu.
„Zastraszanie koalicjantów wjechało”
Uwagę komentatorów - w tym m.in. polityków opozycji - przykuł zwłaszcza jeden z kadrów. Mowa o kartce z logo Kancelarii Premiera, na której widzimy tylko odręczny napis „Rekonstrukcja - kwiecień 2026”.
Widzę, że Donald Tusk w swoim urodzinowym filmie „przemycił” swoim koalicjantom wiadomość przed głosowaniem nad votum nieufności dla minister Hennig-Kloski. Zastraszanie koalicjantów wjechalo na pełnej…
— skomentował europoseł PiS Michał Dworczyk.
Rekonstrukcja kwiecień’ 26? Ciekawe…
— zauważa Łukasz Rzepecki, były poseł.
„Rekonstrukcja kwiecień ‘26” 👀
— napisał Jakub Krupa, dziennikarz brytyjskiego „Guardiana”.
„Niespodzianki” dla minister klimatu i środowiska w nagraniu Tuska dopatrzył się także profil sympatyków partii Razem, czyli lewego skrzydła opozycji.
Cieszymy się, że pan premier jest już gotowy na wotum nieufności wobec minister Hennig-Kloski. Razem oczywiście zagłosuje Za tym wnioskiem. A z okazji urodzin, życzymy spokojnej emerytury politycznej po wyborach w 2027 roku
— czytamy w komentarzu.
Filmik z niespodzianką?
— pyta użytkownik „Jachcy”.
Pojawiły się także komentarze na temat inny niż „tajemnicza” i niesamowicie „naturalnie” wyglądająca notatka.
Kto panu powiedział, że darzymy pana zaufaniem? Sondaże Marcina Dumy to nie najlepsze źródło informacji
— pyta internauta „Pan Komentator”.
X/Joanna Jaszczuk
