Prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący KO Rafał Trzaskowski zamieścił na platformie X wideo, w którym chwali się przebudową ul. Złotej i jej okolic. Okazało się, że na ten wpis bardzo krytycznie zareagowała… Polska 2050. „Pytanie do Pana Prezydenta, czy Nowe Centrum Warszawy ma być dla mieszkańców, czy dla firm zarabiających na airbnb. Gdzie stoi tu Pan Prezydent?” - zapytała Polska 2050.
Co słychać na Złotej? Zobaczcie sami!
— napisał na platformie X Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
„Gdzie stoi tu Pan Prezydent?”
Na powyższy wpis zareagowała Polska 2050, wskazując na problemy dla mieszkańców stolicy związane z działalnością firm pozwalających na krótkoterminowy wynajem mieszkań m.in. dla turystów.
No właśnie, co słychać na Złotej? Otóż w najdroższym apartamentowcu mieszkańcy zakazali airbnb. Im wolno bo są bogaci. Mają prawników. Wybronią się. A co pozostałymi mieszkańcami Warszawy? Jeśli centrum Warszawy byłoby gminą to byłaby to druga najszybciej wyludniająca się gmina w stolicy. Fajne remonty. Naprawdę
— zareagowała na wpis Trzaskowskiego Polska 2050.
Pytanie do Pana Prezydenta, czy Nowe Centrum Warszawy ma być dla mieszkańców, czy dla firm zarabiających na airbnb. Gdzie stoi tu Pan Prezydent?
— dodała Polska 2050.
