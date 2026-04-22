Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że opóźnienia w dostawach sprzętu wojskowego z USA w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie mogą dotyczyć również Polski. Jesteśmy w kontakcie ze stroną amerykańską - dodał.
O możliwe opóźnienia w dostawach zamówionych w USA pocisków do systemów przeciwrakietowych w związku z sytuacją w Zatoce Perskiej minister obrony narodowej był pytany w Radiu Zet.
Może dojść do takich opóźnień. Jesteśmy w kontakcie ze stroną amerykańską i takie informacje dotyczące, że może w niektórych obszarach dochodzić do opóźnień, one nie powinny być bardzo dotkliwe, ale jednak mogą być i mogą również dotyczyć Polski
— powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.
Dopytywany, czy jest to kwestia tygodni, czy lat odparł, że nadrobienie zdolności produkcyjnych przemysłów - zarówno amerykańskiego, jak i europejskich - to „niestety lata, a nie miesiące”.
Już w początkach marca szef MON mówił, odnosząc się do sytuacji na Bliskim Wschodzie, że ogromne zużycie amunicji przez USA może mieć wpływ na Polskę i Europę. Między innymi z tego powodu - wskazywał szef MON - Europa i Polska „musi być niezależna w dostawach tego sprzętu, który jest w stanie wytwarzać, żeby nie było takich opóźnień”.
Wojna Izraela i USA z Iranem
Wojna Izraela i USA z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. Iran praktycznie zamknął cieśninę Ormuz, przepuszczając przez nią tylko wybrane jednostki i blokując setki innych. Władze w Teheranie ogłosiły też, że będą pobierały opłatę za przepłynięcie przez cieśninę.
Niedawno prezydent USA Donald Trump ogłosił, że przedłuży wprowadzone dwa tygodnie temu zawieszenie broni z Iranem do czasu złożenia przez Teheran nowej propozycji zakończenia wojny i zakończenia rozmów na ten temat.
Obecnie najbardziej zaawansowane pociski do Patriotów - PAC-3 MSE - produkowane są przez amerykański koncern Lockheed Martin w liczbie kilkuset rocznie; firma zadeklarowała zwiększenie zdolności produkcyjnych do ok. 2000 w 2030 roku. To właśnie zapasy tych pocisków są dla wielu państw kluczowe do skutecznej obrony przed różnego typu zagrożeniami z powietrza.
Systemy Patriot odgrywają kluczową rolę w powstającym polskim systemie obrony powietrznej - w ramach programu Wisła Wojsko Polskie ma otrzymać 8 baterii tego systemu, czyli łącznie 64 wyrzutnie, z czego pierwsze dwie baterie osiągnęły pełną gotowość operacyjną w grudniu ub. roku. Program Wisła stanowi równocześnie jeden z najdroższych projektów w nowoczesnej historii modernizacji polskiego wojska.
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758575-opoznienia-w-dostawie-sprzetu-usa-dla-polski-szef-mon-tlumaczy
