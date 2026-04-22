Europoseł PiS Michał Dworczyk na antenie Polsat News stwierdził, że komisja śledcza powinna się zająć kontaktami z Rosją marszałka Sejmu i byłego członka PZPR Włodzimierza Czarzastego. Polityk PiS przypomniał, że Czarzasty do tej pory nie wystąpił o poświadczenie bezpieczeństwa do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Michał Dworczyk w programie był pytany, czy w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto powinna powstać komisja śledcza, jak chce tego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Myślę, że pod obrady komisji śledczej powinny trafić przede wszystkim kontakty marszałka Czarzastego z Federacją Rosyjską, dlatego że do tej pory się z nich nie wytłumaczył
— ocenił Michał Dworczyk.
Czarzasty bez poświadczenia bezpieczeństwa ABW
To jest chyba jedyny polityk w Polsce, który odgrywa tak ważną rolę, który nigdy nie wystąpił o poświadczenie bezpieczeństwa do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Można sobie samemu odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało
— dodał.
Roman Giertych podobnie z takich kontaktów nie potrafi się tłumaczyć
— zaznaczył europoseł PiS.
tkwl/Polsat News/X
