Tusk grozi Polsce 2050. Pełczyńska-Nałęcz: "Szczekanie Sherlocka na spacer to jedyne ultimatum, któremu nie umiem się oprzeć"

autor: Fratria/X
Paulina Hennig-Kloska już wkrótce może zostać odwołana ze stanowiska ministra klimatu i środowiska. Wniosek o jej odwołanie złożyła opozycja, jednak nie jest pewne, czy bronić będą jej politycy PSL-u i Polski 2050. Donald Tusk postawił niedawno ultimatum Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, że jeśli posłowie Polski 2050 nie będą bronić Hennig-Kloski, to zostaną wyrzuceni z koalicji. Przewodnicząca Polski 2050 zamieściła wpis w sieci, który zdaje się sugerować, że nie zamierza ulec szantażowi Donalda Tuska.

Szczekanie Sherlocka na spacer to jedyne ultimatum, któremu nie umiem się oprzeć

— napisała na platformie X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zamieszczając zdjęcie ze spaceru ze swoim psem, które wykonał fotograf „Super Expressu”.

Hołownia sugerował co innego

Wcześniej jednak były przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia sugerował, że jednak Polska 2050 w sprawie Hennig-Kloski zagłosuje „odpowiedzialnie” i za „stabilnością Polski” - za tymi sformułowaniami kryje się zapewne po prostu to, że ultimatum Tuska odniesie swój skutek i politycy Polski 2050 będą głosowali za pozostaniem Hennig-Kloski na stanowisku, mimo że wiadomo, iż przynajmniej duża część krytycznie ocenia działania obecnej minister klimatu i środowiska.

Komentarze w sieci

Z komentarzy wpisu Pełczyńskiej-Nałęcz można wyczytać, że dominuje opinia, iż ostatecznie Polska 2050 jednak zagłosuje po myśli Donalda Tuska.

Zakład, że nie?

— zapytał przewodniczącą Polski 2050 Jacek Łęski, dziennikarz Telewizji wPolsce24.

Nawet już wiadomo jaki będzie wynik głosowania…

— oceniła prof. Krystyna Pawłowicz, była sędzia Trybunału Konstytucyjnego i była poseł.

Nic nie będzie. Zagłosujecie potulnie tak jak rozkazał kierownik

— stwierdził Piaskogórski, użytkownik X.

Nie strasz, nie strasz, bo…

— napisał Zenon Bombalina, użytkownik X.

