Prezydent Nawrocki na specjalnym szkoleniu! Uczestniczył w nim wraz z przedstawicielami rządu. "Za dużo nie mogę mówić"

Prezydent Karol Nawrocki na odprawie kierowniczej kadry MON i Sil Zbrojnych RP, luty 2026 / autor: Fratria
Prezydent Karol Nawrocki wraz z członkami rządu premiera Donalda Tuska wziął udział w specjalnym szkoleniu wojskowym. Było ono obowiązkowe i wynikało z zapisów ustawy o obronie ojczyzny - informuje RMF FM.

W specjalnie przygotowanym szkoleniu rozpatrywane były scenariusze reakcji w przypadku różnych zagrożeń.

Rutnicki: To są bardzo ważne ćwiczenia

W Porannej rozmowie na antenie RMF FM minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki potwierdził, że rząd przechodził wczoraj szkolenie.

Za dużo nie mogę mówić na temat tych ćwiczeń, ale to są bardzo ważne ćwiczenia, gdzie koordynujemy różnego rodzaju działania, cały rząd uczestniczy w tych ćwiczeniach

— podkreślił Rutnicki.

O udziale prezydenta Nawrockiego w ćwiczeniach informowało nieoficjalnie RMF FM. Rutnicki nie potwierdził, czy w szkoleniu brał udział także prezydent.

To ze względu na ćwiczenia wczoraj nie odbyło się tradycyjne posiedzenie rządu.

RMF FM/oprac. Joanna Jaszczuk

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

