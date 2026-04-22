Poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński przygotował interaktywną mapę pokazującą wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych na trenie poszczególnych powiatów w okresie luty 2024- luty 2026, będącą swoistym podsumowaniem rządów Tuska w ciągu ostatnich 2 lat (bezrobocie.janusz cieszynski.pl).
Wystarczy wpisać nazwę powiatu, albo kliknąć na jego kontur, a otrzymujemy informacje o ile wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych w tym okresie, jak to była zmiana wyrażona w procentach, jak zmieniała się ta liczba na przestrzeni ostatnich dwóch lat, a nawet na terenie jakich powiatów w danym województwie przyrost zarejestrowanych bezrobotnych był największy.
W tym okresie liczba zarejestrowanych bezrobotnych w skali kraju wzrosła z 845,3 tys do 954,9 tys, a więc o blisko 110 tysięcy (13%), przy czym jak się okazuje są takie powiaty gdzie ta liczba w ciągu ostatnich 2 lat wzrosła o ponad 50% ( np. na trenie woj. śląskiego są aż 4 takie powiaty Siemianowice Śląskie wzrost aż o 58,4%, Żory wzrost o 52,9%, Świętochłowice 50,7%, Katowice 50,5%).
Dramatyczny wzrost bezrobocia odnotowujemy szczególnie od początku 2025 roku kiedy to wskaźnik bezrobocia wynosił jeszcze 5%, a w marcu tego roku już 6,1% i co więcej bezrobocie rosło także latem, kiedy zawsze spadało, co oznacza znaczące pogarszanie się sytuacji na rynku pracy.
Przypomnijmy, że w styczniu tego roku, GUS podał informacje niejako podsumowujące sytuację na rynku pracy w Polsce, z których wynika, że w roku 2025, mieliśmy do czynienia z rekordem zwolnień grupowych.
Rzeczywiście te zwolnienia grupowe dotyczyły prawie 98 tysięcy pracowników i choć duża ich cześć, to była związana z pogorszeniem warunków zatrudnienia ( np. pracowników w Poczcie Polskiej), to była to największa fala zwolnień grupowych od lat 2008/2009, a więc światowego i europejskiego kryzysu najpierw finansowego, a w konsekwencji także gospodarczego.
Faktycznych zwolnień w ramach tych zapowiedzianych zwolnień grupowych było w 2025 roku około 30 tysięcy, ale tego rodzaju procedury trwają po kilka miesięcy co więcej w roku 2026 należy spodziewać nowej fali zgłoszeń zwolnień grupowych.
Potwierdzają to informacje o zwolnieniach grupowych w kolejnych miesiącach tego roku , tylko w marcu kilkadziesiąt przedsiębiorstw zgłosiło zwolnienia grupowe, które w kolejnych miesiącach, mają dotyczyć kilku tysięcy pracowników.
Ale nie tylko rekordowe zwolnienia grupowe, charakteryzowały rok 2025 na rynku pracy, mieliśmy także do czynienia z wyraźnym wzrostem stopy bezrobocia, a na koniec roku w stosunku do grudnia roku 2024, mieliśmy aż o ponad 102 tysiące bezrobotnych więcej.
Przypomnijmy także, że od maja 2025 roku na rynku pracy w Polsce, odnotowaliśmy zjawisko, z którym nie mieliśmy do czynienia od 12 lat ( poza covidowym rokiem 2020), wyraźnego wzrostu bezrobocia, w sytuacji kiedy w okresie letnim, bezrobocie w naszym kraju, zawsze spadało. Według danych GUS w maju 2025 roku wyniosło ono 5%, w czerwcu już 5,2%, w lipcu 5,4% , a w sierpniu już 5,5%, a we wrześniu 5,6 %, a w grudniu wyniosło 5,7% , co oznacza liczbach bezwzględnych to już blisko 889 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, a więc o ponad 102 tys bezrobotnych więcej, niż w grudniu 2024 roku.
Co więcej jak podawał GUS w tych miesiącach letnich, urzędy pracy w całym kraju rejestrowały średnio po około 100 tys nowych bezrobotnych, co oznaczało, że sytuacja na rynku pracy, niestety znacząco się pogorszyła, sumarycznie w całym roku 2025, urzędy pacy zarejestrowały ponad 500 tysięcy nowych bezrobotnych. 4.
Polska jest także w czołówce krajów w Unii Europejskiej jeżeli chodzi o wzrost bezrobocia wśród ludzi młodych do 25. roku życia.
Przypomnijmy, że Eurostat podał dane, wg których w Polsce stopa bezrobocia wśród ludzi młodych w listopadzie 2025 roku w porównaniu z listopadem 2024 roku wyraźnie wzrosła i wyniosła aż 12,7% i to w sytuacji kiedy stopa bezrobocia dotycząca całego rynku pracy wyniosła tylko 3,3% ( wg metody BAEL, biorącej pod uwagę bezrobotnych aktywnie poszukujących zatrudnienia).
Ten gwałtowny wzrost bezrobocia wśród ludzi młodych w Polsce jest jednym z najwyższych w krajach UE i jest zjawiskiem odosobnionym, bowiem w wielu innych krajach UE, bezrobocie wśród ludzi do 25. roku w ciągu ostatniego roku wyraźnie zmalało.
Jak jednak coraz częściej informują w mediach społecznościowych młodzi ludzie, wysyłają oni setki swoich CV do różnego rodzaju instytucji i przedsiębiorstw i albo nie ma na nie żadnej reakcji, albo dostają uprzejmie odpowiedzi, że niestety nie ma u tych pracodawców, wolnych miejsc pracy.
Rok 2025, jak wynika z powyższych danych, był dla pracowników wręcz fatalny a kolejne miesiące tego roku przynoszą równie niepomyślne informacje, bezrobocie rośnie i w marcu przekroczyło 6% i wyniosło 6,1%, wszystko przy całkowitej bierności rządu.
Co więcej rząd Tuska i wspierająca go sejmowa koalicja zdecydowała, aby w 2026 roku, zabrać z środków na aktywne formy zwalczania bezrobocia aż 1,6 mld zł w ramach Funduszu Pracy, w którym ze składek pracodawców uzbierało się już około 20 mld zł i środki te choć „znaczone” są wykorzystywane przez ministra finansów do innych celów, a więc do poprawy płynności w sektorze finansów publicznych.
Interaktywna mapa posła Cieszyńskiego jest niezwykle obrazowym posumowaniem 2 letnich rządów Donalda Tuska w odniesieniu do rynku pracy, a wzrosty liczby zarejestrowanych bezrobotnych powyżej 50% na terenie wielu powiatów, pokazują jak dramatycznie pogarsza się sytuacja na rynku pracy i to w województwach, w których do tej pory, bezrobocie było na względnie niskim poziomie.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/758559-mapa-bezrobocia-cieszynskiego-podsumowaniem-rzadow-tuska
