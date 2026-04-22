Lawina komentarzy posypała się po informacji, że Jarosław Sot został nowym dyrektorem Centrum e-Zdrowia. W komunikacie państwowej jednostki zapomniano wspomnieć o tym, że był on wcześniej dyrektorem szpitali Enel-Med i Lux Med! „Już nawet nie udają” - padały głosy, a do tego przypomniano, iż Lux Med był jednym z „partnerów” Campusu Rafała Trzaskowskiego. Nieoczekiwanie też zablokowano możliwość komentowania postu w serwisie X.
Jarosław Sot. O czym nie wspomniano?
Jarosław Sot został nowym dyrektorem Centrum e-Zdrowia. W poniedziałek nominację na tę funkcję odebrał z rąk wiceministra zdrowia Tomasza Maciejewskiego.
Centrum e-Zdrowia jest państwową jednostką budżetową, powołaną przez Ministra Zdrowia, która działa od 1 sierpnia 2000 roku. Centrum zarządza ponad 50 centralnymi systemami IT, w tym systemem e-zdrowie (P1). Odpowiada też za aplikacje: Internetowe Konto Pacjenta, mojeIKP oraz gabinet.gov.pl, a także e-usługi: e-recepta, e-skierowanie, czy Elektroniczna Dokumentacja Medyczna.
Jarosław Sot obejmuje kierowanie instytucją odpowiedzialną za rozwój i utrzymanie kluczowych systemów e‑zdrowia w Polsce. CeZ odgrywa centralną rolę w cyfryzacji ochrony zdrowia – realizując projekty, z których na co dzień korzystają pacjenci, personel medyczny oraz instytucje publiczne. Nowy dyrektor będzie odpowiadał m.in. za dalszy rozwój rozwiązań cyfrowych wspierających system ochrony zdrowia, a także za zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa funkcjonowania systemów e‑zdrowia
— podano w komunikacie Centrum e-Zdrowia w serwisie X.
„Dyrektor w Lux Medzie zostaje dyrektorem w Centrum e-Zdrowia”
Problem w tym, iż zapomniano wspomnieć o tym, że Sot to m.in. były dyrektor Szpitala Centrum w Enel-Med oraz Szpitala Świętej Elżbiety w strukturach LUX MED Onkologia. To wywołało sporą lawinę komentarzy!
Rząd ogranicza dostęp do diagnostyki, którego bezpośrednim beneficjentem bedzie Lux Med, bo ci których będzie stać pójdą do prywaty. Dyrektor w Lux Medzie zostaje dyrektorem w Centrum e-Zdrowia. Yhym
— spuentowała Marcelina Zawisza z partii Razem.
Dyrektor szpitali Enel-Med i Lux Med szefem państwowej jednostki. Już nawet nie udają, że prywata nie zaczyna rozdawać kart w systemie ochrony zdrowia
— komentował także dziennikarz Zero.pl. Jakub Styczyński.
W dodatku przypomniano, że Grupa LUX MED była jednym z „partnerów”… Campusu Polska Przyszłości, czyli eventu organizowanego przez wiceszefa PO, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
Ograniczono możliwość komentowania
Ale na tym nie koniec! Co wydarzyło się potem? Otóż Centrum e-Zdrowia pod wpisem z informacją o nowym kierowniku… ograniczyło możliwość komentowania postu. Rzekomo „w związku z wykryciem aktywności noszących znamiona płatnej kampanii, która może mieć związek z tzw. farmą trolli”.
Cieszyński uspokaja, ale i zapowiada
Co ciekawe, niejako w obronie Sota stanął poseł PiS Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia odpowiedzialny w resorcie za cyfryzację w sektorze służby zdrowia. Choć jednocześnie zastrzegł: „Jeśli będzie grał z Lux Med przeciw pacjentom, pierwszy to nagłośnię”.
Wiele osób skrytykowało dziś nominację pana Sota, bo pracował w Lux Med. To kompletny absurd, ponieważ akurat CeZ nie ma nic wspólnego z kontraktowaniem czy kształtowaniem systemu. Tymczasem kto miał porównanie z tym samym lekarzem w Lux Med Onkologia i jego drugim, publicznym, miejscem pracy wie, że jednak ta prywata to nie samo zło. Są procedury, lepszy standard cyfryzacji i dbałość o pacjenta. Wszystko, co w perspektywie dyrektora CeZ niezbędne
— stwierdził Cieszyński.
Patrząc na to jakie bagno zostawili panu Sotowi poprzednicy (nie chodzi o p.o. dyrektora Andrzeja Sarnowskiego, który ma e-zdrowie w małym palcu) cieszy mnie, że propozycję z MZ przyjął człowiek, który przynajmniej na papierze ma kompetencje
— dodał.
Były wiceminister podkreślił jednocześnie:
Myślę, że nikt nie zajrzy do CeZ z tyloma kontrolami poselskimi co ja, ale dajmy człowiekowi pokazać co potrafi. Jeśli będzie grał z Lux Med przeciw pacjentom, pierwszy to nagłośnię ☺️
